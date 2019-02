Zarif advierte a EEUU y sus aliados de que sería "suicida" iniciar una guerra con Irán

"No me refiero a la Administración del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, me refiero a personas de la Administración del presidente Trump", ha señalado en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense NBC, antes de agregar que "fracasarán".

"Creo que, finalmente, prevalecerá algo de sentido y la gente entenderá que es suicida entrar en guerra con Irán", ha sostenido, antes de reiterar la negativa del Gobierno del país a renegociar el acuerdo nuclear firmado en 2015, del que Washington se retiró el año pasado.

Así, ha recalcado que el acuerdo "fue el resultado de trece años de negociaciones". "Produjimos no un documento de dos páginas como el que Trump firmó con el presidente de Corea del Norte (Kim Jong Un), sino uno de 150 páginas", ha recordado.

En este sentido, ha cargado contra el Gobierno estadounidense por su retirada de varios acuerdos internacionales desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. "El (acuerdo) que diga, se han retirado", ha resaltado.

Zarif ha confirmado además que el país ha sufrido dos fracasos en sus intentos de poner satélites en órbita y ha apuntado que podría ser a causa de una campaña de sabotaje de Estados Unidos, tal y como ha sugerido durante la semana el diario 'The New York Times'. "Es bastante posible. Aún no lo sabemos. Tenemos que analizarlo muy cuidadosamente", ha zanjado.