World Vision denuncia que 67 países todavía permiten el reclutamiento de niños soldado

La organización no gubernamental World Vision ha denunciado este martes que todavía hay 67 países en todo el mundo que permiten el reclutamiento de niños soldado y ha asegurado que las "transgresiones más severas" que sufren estos pequeños se dan en 18 países que siguen usando a los niños en conflictos.

El estudio que publica este martes la ONG aborda en qué países sigue existiendo reclutamiento de niños y analiza los motivos por los que todavía se usa a los menores por parte de grupos armados en situaciones de conflicto.

"Un resumen de las políticas de reclutamiento en todo el mundo pinta un panorama inquietante", ha denunciado el director de World Vision, Javier Ruiz. "Los gobiernos de 67 países todavía permiten el reclutamiento de niños. Las transgresiones más severas tienen lugar en 18 países que continúan reclutando y utilizando niños en conflicto o no protegen a los niños del reclutamiento por parte de grupos no estatales", ha explicado.

World Vision ha hecho hincapié en que "se necesita a todo el mundo para terminar con esta práctica". "Todos tenemos un papel que desempeñar. Queremos que se implementen leyes y prácticas que reconozcan que los niños no deben pertenecer a los grupos armados. Y en lugares donde los niños son particularmente vulnerables a ser obligados a unirse a grupos armados, queremos ver los recursos adecuados y que se le de una mayor prioridad a la prevención y a la respuesta para que los niños puedan tener la esperanza en que una vida mejor es posible", ha señalado Ruiz.

El nuevo informe de World Vision, titulado 'No Choice; It takes a world to end the use of child soldiers', se basa en el estudio realizado en la República Centroafricana y Colombia e investiga qué se puede hacer para prevenir el reclutamiento y el uso de niños en conflictos armados.

La ONG ha advertido que su estudio pone de manifiesto "para muchos niños no hay una opción real". "Es matar o ser asesinado. Se les promete educación, protección, un futuro, ingresos para sus familias. Les seduce la idea de la esperanza, de la pertenencia. Una vez que están involucrados, escapar es difícil y está lleno de peligros", ha indicado.

"Es alarmante darse cuenta de que vivimos en un mundo en el que los niños a veces ven su mejor oportunidad en la vida al unirse a un grupo armado. Estos niños crecen invisibles e ignorados. Pero no es necesario que sea de esta manera", ha explicado el director de World Vision.

La investigación de la ONG ofrece "soluciones prácticas y viables" con la "esperanza" de que "juntos" se pueda terminar con "el reclutamiento de niños soldado". "Nuestro trabajo con los ex niños soldado demuestra que hay esperanza para los niños que se ven obligados en estas situaciones", ha añadido World Vision.

Tras pedir que se ponga más atención y financiación "para comprender y abordar este problema", Ruiz ha subrayado que hay que entender "dónde y cómo se reclutan niños", "por qué sienten que no tienen opción" y "cómo" se puede terminar con "esta forma particularmente devastadora de la violencia contra los niños". "Es más importante que nunca", ha señalado.

En 2018, World Vision junto a otras organizaciones y entidades locales ayudaron a más de 10.000 niños tras tomar la decisión de abandonar los grupos armados. El informe presentado este martes señala que es necesario dar más prioridad y recursos para prevenir su reclutamiento.

Con motivo de la celebración este martes del Día internacional contra el Uso de Niños Soldado, World Vision ha reiterado su llamamiento a poner fin al "uso y abuso" de los niños en conflicto y ha recordado que el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados (OPAC) prohíbe el reclutamiento de menores de edad.

"World Vision cree que ningún niño (menor de 18 años) debe ser reclutado, incluso a través de reclutamiento o alistamiento voluntario, en fuerzas armadas estatales o no estatales, ni debe tomar parte directa o indirecta en las hostilidades. Se necesita a todo el mundo para poner fin a la violencia contra los niños, y esto incluye el fin del uso de niños en las fuerzas armadas", ha concluido.