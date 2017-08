Voluntad Popular entrega al Congreso español una resolución parlamentaria de rechazo a la Constituyente

En un comunicado, Voluntad Popular ha explicado que ha entregado en la cámara legislativa española la resolución que fue aprobada la víspera en la Asamblea Nacional venezolana para dejar claro que los parlamentarios no aceptan los resultados de las elecciones celebradas el 30 de julio y que piden a las autoridades internacionales que se pronuncien sobre la "ilegítima" Asamblea Constituyente y sancionen a la "dictadura" venezolana.

En su escrito, Voluntad Popular ha asegurado que el Gobierno venezolano "tiene la determinación" de instalar este jueves a la Asamblea Constituyente venezolana en el Palacio Federal Legislativo, la sede que acoge a "la actual y legítima Asamblea Nacional de Venezuela".

Barrera ha asegurado que la Asamblea Constituyente "fraudulenta" representa el acto definitivo del régimen para instaurar una "dictadura totalitaria" en el país y ha pedido a las autoridades del Congreso español que sigan alerta "en las próximas horas" ante lo que pueda suceder el jueves "en relación a la posible toma forzosa del Palacio Legislativo por parte de la dictadura".

El responsable de Voluntad Popular en España ha subrayado que "con carácter de urgencia, es importante accionar medidas efectivas e inmediatas para rescatar la democracia, la Constitución y los Derechos Humanos en Venezuela" y ha manifestado su rechazo al traslado a Ramo Verde de Leopoldo López y Antonio Ledezma.

En este sentido, ha asegurado que los venezolanos seguirán luchando en contra de "la dictadura desde todos los rincones del mundo hasta lograr la libertad plena del país y de todos los presos políticos". "Ayer vimos cómo se llevaban por la fuerza a Leopoldo López y a Antonio Ledezma de sus casas. La dictadura actúa de esta forma porque no nos doblegamos, porque no estamos dispuesta a negociar. Los Derechos Humanos y la libertad no se negocian, se conquistan, y eso es lo vamos a seguir haciendo, seguiremos luchando hasta liberar a Venezuela del régimen", ha señalado.

Por último, Barrera ha invitado a todos los venezolanos a participar en un acto público de rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que se celebrará este miércoles a las 20.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid.