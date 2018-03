Vizcarra llega a Perú para asumir el cargo de presidente

Una gran multitud de personas han recibido a Vizcarra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con pancartas y globos, según ha informado la agencia estatal de noticias Andina. El vicepresidente se encontraba de viaje en Canadá, cuando Kuczynski renunció.

La investidura del nuevo presidente se realizará este viernes una vez que el Congreso haya formalizado el vacío de poder. Vizcarra tiene el mandato constitucional de mantenerse en el cargo hasta 2021, aunque también podría convocar elecciones anticipadas.

El aún vicepresidente deberá enfrentarse igualmente a un Congreso de mayoría opositora que, según denunció Kuczynski al dimitir, ha entorpecido de forma constante la acción del Gobierno. El 'fujimorismo' es la fuerza dominante en el hemiciclo, por lo que el apoyo de Fuerza Popular resulta clave.

Kuczynski dimitió el jueves en un discurso dirigido a la nación, justo un día antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra por su presunta implicación en la trama de pago de sobornos a cambio de favores políticos que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región.

El ya ex presidente sobrevivió a una moción de censura en diciembre --la oposición denuncia que gracias a un acuerdo secreto con Fuerza Popular que le permitió conseguir votos a cambio de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori--. Sin embargo, esta vez, de acuerdo con la prensa local, todo indicaba que no lo conseguiría.

Los acontecimientos se precipitaron el martes, cuando Fuerza Popular difundió unos vídeos en los que supuestos emisarios del Gobierno ofrecen dinero y obras públicas en sus regiones a diputados 'fujimoristas' para que votaran en contra de la segunda moción de censura.