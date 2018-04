Videgaray asegura que las negociaciones del NAFTA "avanzan" pese a las "faltas de respeto" de EEUU

"Las mesas están avanzando, y están avanzando con seguridad, ayer y anteayer tuve oportunidad de reunirme con ambos negociadores", ha dicho el jefe de la diplomacia mexicana, en una entrevista concedida a la cadena local Televisa, en alusión a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, sus otros socios del NAFTA.

Videgaray ha aclarado que "México no quiere dejar de negociar, al contrario, quiere una negociación seria, respetuosa, que llegue a buenos resultados". "Y eso es lo que sigue ocurriendo en la mesa del Tratado de Libre Comercio, donde las negociaciones continúan como estaba previsto", ha recalcado.

Sin embargo, no ha ocultado su malestar por las recientes declaraciones de Trump, en las que dijo, vía Twitter, que el NAFTA estaba "en juego", al mismo tiempo que anunciaba medidas contra los países que no controlaran el tráfico de emigrantes hacia Estados Unidos. Poco después, ordenó desplegar a la Guardia Nacional en la frontera.

"México no tiene miedo a negociar", ha dicho, "pero no va a definir sus posturas a partir de actitudes irrespetuosas". Videgaray ha advertido de que "no se descarta ninguna opción", si continúa "el tono de poco respeto". "Prácticamente todos los días hemos tenido algún tipo de agresión o comentario injustificado", ha lamentado.

La relación entre ambos países no ha dejado de empeorar desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. El entonces candidato republicano llamó "criminales" a los mexicanos durante la campaña electoral y, ya como presidente, insiste en construir un muro en la frontera para frenar el flujo migratorio.