Venezuela subraya las "plenas garantías" de las presidenciales y advierte contra el boicot electoral

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, ha subrayado que las elecciones presidenciales del domingo se desarrollarán "con plenas garantías" democráticas, al tiempo que ha advertido de que no está permitido promover el boicot a la cita con las urnas, como han defendido algunas fuerzas opositoras venezolanas.

"No hay ninguna justificación para desacreditar el proceso electoral", ha afirmado Isea, en una comparecencia ante la prensa este miércoles en la Embajada de Venezuela en Madrid, en la que ha defendido la plena "legitimidad" y la "pluralidad" de la cita con las urnas.

El embajador venezolano ha asegurado que los comicios se celebrarán con "plenas garantías" y ha señalado que su convocatoria surgió fruto de un "preacuerdo" alcanzado con la oposición en las conversaciones celebradas en República Dominicana y que luego se decidió su aplazamiento al 20 de mayo a petición de los opositores.

El actual mandatario, Nicolás Maduro, se presentará a la reelección como candidato del llamado Polo Patriótico, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en las presidenciales, que no contarán con ningún candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ni de las principales fuerzas que integran esta coalición opositora venezolana.

GARANTIZA LA "PLURALIDAD POLÍTICA" EN LOS COMICIOS

Isea ha defendido la legalidad, la legitimidad y la "pluralidad" política de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Venezuela, ha destacado que hay candidatos que representan "a quince de 18 partidos políticos" y ha asegurado que ha sido "parte de la oposición" venezolana la que ha decidido no concurrir con un candidato.

La MUD no contará con un candidato en las presidenciales ni tampoco lo tendrá el partido opositor Voluntad Popular, la formación liderada por Leopoldo López y que ha descartado participar en los comicios por considerar que no hay garantías democráticas.

La cita con las urnas sí contará con la participación del candidato opositor Henri Falcón, que se presenta por Avanzada Progresista (AP), Movimiento al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI), además de los candidatos Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, y Reinaldo Quijada, representante de Unidad Política Popular 89 (UPP89).

El embajador venezolano ha dicho que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha invitado a observar las elecciones del domingo a Naciones Unidas, la Unión Europea, al Congreso español y a parlamentarios españoles de las dos cámaras legislativas, además de representantes de otros países y organizaciones.

En concreto, ha asegurado que los comicios contarán con la observación de representantes del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA), de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), del Parlamento de Mercosur y de la Unión Africana, además de parlamentarios de países europeos.

Preguntado por los políticos españoles que acudirán como observadores a la cita con las urnas, ha dicho que no habrá una delegación oficial enviada por el Congreso pero que sí acudirán diputados y senadores de varios partidos y también de cámaras autonómicas, sin concretar más detalles.

En cuanto a la participación prevista para los comicios, el embajador de Venezuela en España ha dicho que los últimos sondeos muestran una participación que rondaría "el 60 por ciento". "Ojalá esa cifra se supere", ha señalado, antes de recordar que en el país suramericano votar "es un derecho" pero no "una obligación".

NO SE PERMITIRÁN CAMPAÑAS DE "INTIMIDACIÓN"

Isea ha hecho hincapié en que "no se permite" hacer campaña "por el no voto" en Venezuela --en referencia al llamamiento al boicot de las presidenciales que han hecho algunas formaciones opositoras como Voluntad Popular-- y ha asegurado que nadie tiene derecho a impedir el sufragio "ni por la vía de la violencia ni por la vía de la coacción" ni con "campañas de intimidación" ni con "terrorismo". "En Venezuela está penado hacer campañas por el no voto", ha advertido.

"Están dadas todas las garantías, están dadas todas las condiciones para, un proceso democrático, el voto en todas las sociedad civilizadas hoy en día es el mecanismo a través del cual se expresa la democracia", ha destacado el embajador venezolano. "Aspiramos a que, como venezolanos y yo como representante del Estado venezolano en el Reino de España, se respete la soberanía y el derecho de los venezolanos a elegir como un solo pueblo en un proceso totalmente democrático", ha indicado.

Tras resaltar que en Venezuela "nunca se ha aportado una sola prueba de fraude" en más de 22 procesos electorales, el embajador ha denunciado que hay "intereses en contra del proceso (electoral) venezolano" y ha pedido que se respete el derecho de los venezolanos a votar y a resolver sus "diferencias" de manera democrática. "Espero que lo que está pasando en Palestina sea un estímulo para que los pueblos entiendan que no es así como se resuelven las cosas, matando pueblos, bombardeando, invadiendo, amenazando a los pueblos con desconocer su legitimidad", ha añadido.

En cuanto a los datos de las elecciones, Isea ha explicado que hay más de 20,5 millones de venezolanos llamados a las urnas este domingo, de los cuales más de 100.000 residen en el extranjero (más de 22.000 de ellos en España).

En España, las autoridades venezolanas han habilitado un total de 42 meses repartidas por cinco circunscripciones (Madrid, Barcelona, Tenerife, Vigo y Bilbao) para que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales.

Por último, ante la pregunta de si cree que el Gobierno español reconocerá los resultados de los comicios de este domingo, el embajador venezolano ha confiado en que las elecciones tengan el reconocimiento que corresponde porque se desarrollan con todas las garantías y con varias auditorías que garantizan su limpieza.