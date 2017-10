Venezuela llama a consultas a su embajador en Canadá tras las elecciones regionales

Maduro ha tachado de "estúpidas" e "insolentes" a las autoridades de Canadá por cuestionar la validez de los resultados electorales, que supusieron la victoria del oficialismo en 17 de las 23 gobernaciones, según ha informado la cadena Telesur.

"Ahí sale el Gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela, si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos", ha afirmado Maduro durante una rueda de prensa en el Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

Asimismo, el dirigente venezolano ha denunciado las injerencias de los gobiernos de España, la Unión Europea y Estados Unidos en los asuntos internos del país que, según ha manifestado, se deben a cuestiones políticas y económicas.

De las 23 gobernaciones que estaban en juego, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha adjudicado 18, dos menos de las que controlaba hasta ahora.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), por su parte, ha perdido importantes plazas, entre ellas el estado de Miranda, donde gobernaba el líder opositor Henrique Capriles.

El llamado Grupo de Lima --formado por doce países-- han reclamado que se lleve a cabo una "auditoría independiente"-- de los resultados de los comicios ante las diversas "irregularidades" denunciadas en el marco del proceso de votación.