Venezuela acusa a Santos de dar "una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz"

En un comunicado, Caracas ha rechazado la "campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela" y ha responsabilizado a Santos de traicionar "la historia común de independencia y libertad".

Las declaraciones del Gobierno de Nicolás Maduro llegan poco después de que el mandatario colombiano asegurara que la convocatoria de una Constituyente no es la salida para la crisis en el país.

En declaraciones con RCN Radio, Santos ha señalado que la única vía para poner fin a la situación que vive el país es la celebración de elecciones y el compromiso con la Constitución, además de la liberación de los denominados presos políticos.

"Siempre he dicho que el modelo 'chavista' es un modelo inconveniente y que no compartimos", ha señalado. No obstante, ha matizado que desde Bogotá se busca ejercer "diplomacia" con el país vecino a base de "buenas relaciones, prudencia y una posición crítica y firme, pero prudente".

En este contexto, Venezuela ha definido estas palabras como "ardid de mala fe y doble moral", y ha asegurado que la posición del mandatario colombiano "evidencia la violación de principios fundamentales del Derecho Internacional como la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados, los cuales son esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones bilaterales de amistad y cooperación".

"Resulta absolutamente cuestionable que ante los gravísimos problemas que aquejan al hermano pueblo colombiano, las grotescas cifras de violencia, de desapariciones forzadas, de pobreza, exclusión, de incremento del narcotráfico y represión, entre otras, perfectamente documentadas por organismos internacionales, se pretenda --en el mejor de los casos-- ocultar las responsabilidades del gobierno de Colombia atacando a Venezuela, o sus ataques se utilicen como tarjeta de canje para obtener prebendas de la nueva administración estadounidense", ha señalado.

Venezuela ha hecho un repaso por varios informes que sitúan a Colombia a la cola en diferentes aspectos --desde igualdad de ingreso a acceso a la educación, pasando por altos niveles de desnutrición, un elevado número de presos políticos, asesinatos de defensores de los Derechos Humanos o las tasas de desplazados internos, hasta el incremento de la producción de cocaína--, para señalar que "llama profundamente la atención" que Santos se pronuncie sobre el modelo de desarrollo de Venezuela, "que supera ampliamente a Colombia ubicada en el puesto 95", en referencia al Índice de Desarrollo Humano del PNUD de 2016.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el doble rasero y el sesgo del gobierno colombiano para atacar a Venezuela", ha concluido el Gobierno venezolano.

Por último, ha hecho un llamamiento para que Colombia, al igual que otros países vecinos, desista "de interferir en los asuntos internos de Venezuela, respete los principios del Derecho Internacional y atienda las graves dificultades que atraviesa su población antes de pretender dar lecciones de democracia y derechos humanos a Venezuela".

CONVOCATORIA DE LA CONSTITUYENTE

Maduro firmó la semana pasada sendos decretos, uno para convocar una Asamblea Constituyente en el país y otro para instalar la Comisión Presidencial, que será el organismo encargado de activar la mencionada Constituyente, según la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

Horas antes, Maduro había anunciado la convocatoria de una Asamblea Constituyente con vistas a la proclamación de la VI República conforme a las competencias que le otorga el Artículo 347 de la Constitución venezolana.

"Convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar al golpe fascista y para que sea el pueblo, con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía y el diálogo nacional verdadero", manifestó.

"Es la hora. Es el camino. No dejaron más alternativa", indicó, sujetando un ejemplar de la Constitución del país, que ha descrito como "hija de (el fallecido presidente Hugo) Chávez".

"¿Quieren diálogo? Poder Constituyente. ¿Quieren paz? Poder Constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder Constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal", resaltó.

El presidente venezolano recalcó que asume "todas las consecuencias y responsabilidades" y ha llamado a la población "a prepararse para una gran victoria constituyente". "Victoria, victoria, victoria popular", manifestó.

"Convoco a la unión cívico-militar. Un golpe de Estado como el que está activado, ya lo sabemos bien, sólo se derrota con la unión cívico-militar y con la Constitución en la mano", remachó.