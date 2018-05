Los Veintiocho estudiarán el lunes nuevas sanciones contra responsables de las elecciones en Venezuela

Las nuevas sanciones serán individuales y no afectarán "al bienestar de la población". Según han explicado las fuentes, son consecuencia directa de la convocatoria de unos comicios que, para la UE, no han cumplido los estándares mínimos internacionales, pero no afectarán al sector petrolero, a diferencia de las impuestas por Estados Unidos.

El objetivo es "presionar a las autoridades para que alcancen un compromiso que lleve a la estabilidad y desarrollo del país", han asegurado las fuentes.

En enero de este año la Unión Europea ya adoptó medidas contra siete altos cargos a los que se les prohibió la entrada a la UE y se les congelaron los activos en territorio europeo.

Sin especular sobre los nombres que engrosarán la lista, un alto funcionario europeo ha señalado que la inclusión del propio Nicolás Maduro requiere otro tipo de trabajo jurídico más completo y ha aclarado que sancionar a un jefe de Estado "sería una medida muy excepcional".

También se espera que el Consejo Exteriores que se reúne el lunes en Bruselas adopte una declaración conjunta en línea con las que ya emitieron la UE y el G7 lamentando que las elecciones no hayan seguido un "proceso creíble". La UE pedía un calendario electoral acordado, igualdad para todas las fuerzas y candidaturas, un Consejo Nacional Electoral Independiente, despliegue de misiones de observación electoral y cumplimiento de los estándares internacionales.

Fuentes diplomáticas también han informado de que el texto reclamará al Gobierno de Maduro que libere a los presos políticos, que reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional y que permita la entrada de ayuda humanitaria al país. Asimismo, harán un llamamiento a la cooperación con los países vecinos, como Brasil y Colombia, que reciben a los venezolanos que huyen de la crisis económica.

RELACIONES UE-IRÁN

Además de la crisis venezolana, los ministros de Exteriores de la UE analizarán también este lunes las relaciones con Irán tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, que establece el levantamiento de las sanciones a Teherán a cambio de que reduzca su programa nuclear.

El Consejo estudiará la aplicación de las medidas para proteger el pacto una vez que Washington aplique de nuevo las sanciones y explorará todas las posibilidades para conseguir que Irán mantenga sus compromisos paliando en la medida de lo posible los efectos de la política restrictiva estadounidense.

También estarán sobre la mesa la escalada de violencia en Gaza tras el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el aniversario de la fundación del Estado de Israel que provocó el éxodo masivo de los palestinos.

Además, debatirán sobre la situación en República Democrática del Congo, que además de enfrentarse al reciente brote de ébola, se prepara para las elecciones generales que tendrá lugar a final de año y sobre la agenda tras el Acuerdo de Cotonou, que rige hasta 2020 las relaciones de la UE con los países de África, Caribe y pacífico.