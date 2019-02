Varios ministros piden a May que aplace la aplicación del Brexit para evitar una rebelión en el Parlamento

Varios ministros del Gobierno británico han transmitido a la primera ministra británica esta semana su petición para que aplace la fecha de entrada en vigor del Brexit, prevista para el 29 de marzo, para evitar así que haya una rebelión en la Cámara de los Comunes por parte de parlamentarios que rechazan al estrategia que sigue el Ejecutivo de Londres y el texto actual del Tratado para la Retirada de la Unión Europea.



Según informa el diario sensacionalista 'The Sun', los ministros Amber Rudd, David Gauke, Greg Clark y David Mundell pidieron el lunes en una reunión con May que aplace la aplicación del Brexit, una medida que han reclamado a cambio de no apoyar a los parlamentarios que pretenden tumbar de nuevo en la Cámara de los Comunes los planes de May para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Los ministros hicieron saber a May que si se niega a retrasar la entrada en vigor del divorcio con la Unión Europea, se plantearán apoyar el plan de los parlamentarios Yvette Cooper, del Partido Laborista, y Oliver Letwin, del Partido Conservador, para que el Parlamento se haga con el control de todo el proceso del Brexit.

"La primera ministra tiene una elección y eso se le ha dejado claro", ha explicado a 'The Sun' un ministro del Gobierno de Londres. "O saca de la mesa el escenario sin acuerdo con una prórroga del Artículo 50 o tendrá que cesarnos a muchos de nosotros y será derrotada", ha indicado.

El ultimátum de los ministros ha llegado en un momento en el que la primera ministra, Theresa May, todavía confía en lograr cerrar un acuerdo revisado con la Unión Europea para llevarlo a la votación en la Cámara de los Comunes prevista para la próxima semana.

El principal escollo en las conversaciones sigue siendo la salvaguarda para la frontera entre el Úlster e Irlanda, un plan de contingencia aceptado en un primer momento por el Gobierno británico y la Unión Europea y cuya naturaleza quiere ahora cambiar Londres para tener garantías de que será temporal.

En este contexto, un diplomático de la Unión Europea ha contado al diario británico que las autoridades comunitarias no firmarán nada que no tenga asegurado el respaldo de los diputados de la Cámara de los Comunes. "No firmaremos nada sin que vaya en el sentido de contar con el apoyo de los Comunes", ha explicado.