Varias ONG afirman que la conferencia sobre Siria en Bruselas "no ha ido lo suficientemente lejos"

"Esta conferencia no ha ido lo suficientemente lejos para dar un apoyo adecuado a los millones de sirios que necesitan ayuda y que están ante un futuro incierto", han lamentado CARE, el Comité Internacional de Rescate (IRC), Mercy Corpos, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Save the Children, Oxfam, Humanity and Inclusion, Acción Contra el Hambre y World Vision.

En un comunicado conjunto, han resaltado que "las crecientes e insatisfechas necesidades de millones de hombres, mujeres y niños implican que los países donantes no pueden mostrar signos de fatiga".

En este sentido, han argumentado que los compromisos alcanzados a nivel de trabajo, educación y reasentamiento "no evitarán que los niños tengan que trabajar en Líbano ni mandarán a todos los niños a la escuela en Jordania, a menos que haya mecanismos robustos que garanticen que los compromisos son traducidos a acciones".

Las ONG han reclamado además a los políticos que "ofrezcan su apoyo, y no su simpatía, al pueblo sirio". "Los civiles soportan la carga de la continua violencia y los ataques contra escuelas y hospitales", ha recordado.

Por ello, han lamentado que, pese a los mensajes a favor de la protección a los civiles y a un acceso sin restricciones a las agencias humanitarias, "los países donantes no han hecho nada para incrementar los reasentamientos por encima del irrisorio tres por ciento aceptado hasta ahora".

"Aplaudimos el hecho de que la conferencia haya reconocido que la reconstrucción aún no es apropiada o posible en Siria mientras continúe el conflicto y sin una solución inclusiva", ha dicho, antes de resaltar que "los países donantes deben apoyar la entrega a largo plazo de servicios básicos, acceso a puestos de trabajo y a documentos de identidad dentro de Siria y en los países vecinos, lo que ayudaría a evitar futuros obstáculos a la recuperación".

LOS DONANTES COMPROMETEN 3.600 MILLONES DE EUROS

El comunicado ha sido publicado tras el final de la citada conferencia, en la que la comunidad internacional se ha comprometido a aportar hasta el momento 4.400 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) en ayuda humanitaria para Siria y los países vecinos para el año 2018.

Así lo ha anunciado el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Mark Lowcock, en el marco de la conferencia, tras reconocer que en la edición del pasado año "habíamos llegado a los 6.000 millones de dólares" en compromisos al final de la segunda jornada.

La ONU cree no obstante que "seguirá llegando más dinero" debido a la experiencia del pasado año, así como al hecho de que Estados Unidos todavía no haya confirmado su aportación --a diferencia de 2017-- y a que no se hayan incluido los fondos que la Unión Europea (UE) destinará a la gestión de los refugiados sirios en Turquía, aunque no ocultan que dados los recursos disponibles "se deberá dar prioridad a los más vulnerables".

"Hay una serie de donantes importantes que todavía no han podido confirmar financiación para 2018 debido a la tramitación interna de sus presupuestos lo que incluye a Estados Unidos, que destina más de 800 millones de dólares al año en ayuda humanitaria" en la región, ha dicho Lowcock.

"Sí que es cierto que nos hubiera gustado obtener toda la financiación hoy", ha asegurado Lowcock, aunque ha recordado que el pasado año "hubo promesas posteriores de manera que a final de 2017 habíamos recaudado 7.700 millones de dólares". "Estamos hablando de grandes cantidades de dinero y hay mucha presión sobre los donantes", ha declarado el máximo responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Lowcock ha agradecido a la UE y especialmente a Alemania y Reino Unido por las ofertas "significativas" de fondos y la "solidaridad" que han mostrado con el pueblo sirio, en una rueda de prensa conjunta con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura.