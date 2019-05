Varadkar dice que el "nuevo acuerdo" para el Brexit sería aceptable para Irlanda

"Siempre hemos dicho que si este borrador de acuerdo de retirada no contradice la letra o el espíritu del Acuerdo de Retirada, incluido el 'backstop' irlandés, será algo que podamos aceptar", ha dicho.

"No se ha publicado aún, así que no tenemos una visión formal sobre ello (...) Por lo que he escuchado, parece que está bien y sería aceptable", ha agregado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión irlandesa RTE.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este mismo martes que la ley del Brexit que será sometida a votación en junio en la Cámara de los Comunes incluirá cambios para sortear las actuales suspicacias de los diputados, obligando a los diputados a pronunciarse por ejemplo sobre una posible unión aduanera "temporal" con la UE y un segundo referéndum.

May ha esbozado en un discurso las grandes líneas del texto que prevé publicar el Gobierno en los próximos días y que, según los planes del propio Gabinete, será sometido a votación en la semana del 3 de junio. La Ley del Acuerdo de Retirada llegará por cuarta vez al Parlamento --"la última oportunidad"-- sin garantías de salir adelante.

Para intentar lograr el apoyo que necesita de conservadores y laboristas, y tras las fallidas conversaciones con el principal partido de la oposición, la 'premier' ha explicado que está dispuesta a una solución de "compromiso" que posibilite que Reino Unido abandone la Unión Europea con garantías y no de forma abrupta, como ya plantean los 'tories' más radicales.

May ha admitido que cerrar el Brexit está siendo "más duro de lo que había previsto" y ha argumentado que, por su parte, ha hecho "todo lo posible", incluso ofrecerse para dejar el cargo antes de lo previsto. "No es suficiente", ha lamentado durante su alocución en la sede de PricewaterhouseCoopers, en la que ha instado a los diputados a revisar los detalles del nuevo plan.

El nuevo texto incluirá una "obligación legal" para que el Gobierno busque "alternativas" al plan de emergencia que la UE ha planteado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esta salvaguarda, denominada 'backstop' en la jerga comunitaria, entraría en vigor en diciembre de 2020 si antes las partes no han logrado un acuerdo sobre el estatus que debe regir en dicha frontera.

En este sentido, May aspira a dejar claro que Irlanda del Norte no quedará bajo una regulación distinta a la del resto del país, uno de los temores expresados de forma recurrentes por las voces que critican el acuerdo de divorcio con la UE.