Valls aplaude la decisión de Macron e insiste en que estará con "la mayoría presidencial"

El partido del presidente electo, Emmanuel Macron, ha divulgado este jueves sus listas para las próximas elecciones, de las que no forma parte Valls por no cumplir los "criterios". En concreto, el argumento dado en el caso del antiguo jefe de Gobierno es que ha cumplido el máximo de tres mandatos parlamentarios.

Sin embargo, y para no "humillar" a Valls tras su oferta pública de adhesión, La República en Marcha no presentará a ningún candidato en la primera circunscripción de Essone. "Saludo esta decisión", ha dicho el ex primer ministro en un comunicado.

Tras desmarcarse del Partido Socialista y darlo por "muerto", Valls encara ahora la nueva cita como "hombre libre pero fuerte", con "una identidad política clara, reivindicada, asumida", que pasa por ser al mismo tiempo "republicano, progresista y de izquierdas".

"Mi recorrido político me ha enseñado que no se construye nada bueno desde el resentimiento o la ambigüedad. Por claridad y responsabilidad anuncie, desde antes de la primera vuelta de las presidenciales, mi apoyo a Emmanuel Macron. un apoyo para ganar al Frente Nacional porque es el combate de mi vida, pero también como un apoyo para seguir levantando el país", ha explicado en su nota.