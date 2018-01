Uribe y Pastrana pelean por carta para dar a sus 'delfines' la candidatura presidencial de su coalición

Uribe y Pastrana anunciaron el año pasado que sus partidos, el Centro Democrático y el Partido Conservador, respectivamente, competirían juntos en estos comicios, dando así continuidad al fructífero bloque que formaron para el referéndum celebrado en 2016 sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

"Definimos que tanto el Centro Democrático como las bases conservadoras que represento escogerían cada uno un candidato" y que "entre estos candidatos estaría la fórmula presidente-vicepresidente", recordó Pastrana a su sucesor en el cargo el pasado martes, iniciando así el intercambio postal.

Los conservadores han designado a Martha Lucía Ramírez y Centro Democrático a Iván Márquez, con lo que, para Pastrana "la tarea ha terminado y les corresponde a los dos candidatos seleccionados la última palabra". "Ellos deberían definir con rapidez el mecanismo al que se someterán" para decidir quién aspirará a la Presidencia y quién a la Vicepresidencia.

Sin embargo, para Uribe, Ramírez y Márquez no agotan las opciones de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia. Insiste en mantener como tercera posibilidad al ex procurador general Alejandro Ordóñez, que se unió a los dos ex presidentes en la campaña para hundir el acuerdo de paz.

Uribe ha ofrecido un relato distinto de los hechos, según el cual él y Pastrana pactaron que los precandidatos debían proceder de Centro Democrático y del Partido Conservador, pero en este último caso se hizo "mención explícita y compartida" a Ramírez y Ordóñez.

"Recibí la visita, en días subsiguientes, del doctor Ordóñez, quien manifestó su aceptación", aunque después aclaró que participaría en las primarias de la coalición electoral, no como precandidato del Partido Conservador, "sino por un movimiento significativo de ciudadanos".

"Es obvio, respetado ex presidente Pastrana, que los candidatos son los titulares del derecho y de la obligación de definir las reglas", ha dicho, incluyendo entre los aspirantes a alzarse con la nominación presidencial al ex procurador general.

Uribe ha señalado además que unas primarias para preseleccionar a dos acortaría comería demasiado tiempo de la campaña electoral en sí misma. "Se necesita que el método de escogencia involucre por los menos a los tres compatriotas mencionados, que son candidatos, dos de ellos por firmas validadas y otro por su partido", ha insistido.

A pesar de que "el tiempo apremia", ha ratificado su deseo de mantener la alianza con Pastrana y le ha recordado que, en su opinión, son el único dique ante el riesgo de que Colombia se convierta en "una segunda Venezuela".