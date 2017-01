Estados Unidos deja de ser considerado una "democracia plena" ¿y España?

Estados Unidos ha pasado de ser una "democracia plena" (full democracy) a una "democracia defectuosa" (flawed democracy) en la última edición del Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit (The EIU). De acuerdo con Joan Hoey, redactor del informe, "Estados Unidos ha sido rebajado debido a una mayor erosión de la confianza en el gobierno y en los funcionarios electos. No es consecuencia de Donald Trump, aunque la elección de Trump como presidente de EE.UU sí es en gran parte consecuencia de los viejos problemas de la democracia en los EEUU”.

Si bien casi la mitad de los países del mundo pueden ser considerados como democracias de algún tipo (completa, defectuosa, híbrida o autoritaria) la "recesión democrática", experimentada en los últimos años, empeoró en 2016. Ninguna región experimentó una mejora en su puntuación media y casi la mitad de los países (72) registró una disminución en su puntuación total.





Europa occidental a la cabeza

El informe del Índice de Democracia 2016 examina las raíces profundas de la crisis actual de la democracia en el mundo desarrollado y examina cómo la democracia se comportó en cada región.



Los países desarrollados de la OCDE en Europa dominan el ránking de "democracias plenas" del mundo; existen dos países de Australasia, un país latinoamericano (Uruguay) y un país africano (Mauricio). El predominio casi completo de los países de la OCDE entre "democracias plenas" sugiere que el nivel de desarrollo económico es un factor significativo. Las democracias "defectuosas" o "imperfectas" se concentran sobre todo en Latino América (15), Europa oriental (13) y Asia (13), aunque actualmente Europa occidental también tiene seis, entre ellas Francia e Italia.

Europa Oriental no cuenta con ningún país en la lista de "plenas democracias", ya que algunos de los países más desarrollados políticamente de la región, como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovenia, no han logrado establecer una cultura democrática ni una amplia participación política. Así pues, cuenta con 15 regímenes "híbridos" o "autoritarios" y 13 "democracias defectuosas".