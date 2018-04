Estados Unidos aclara a Rusia que no impondrá nuevas sanciones "en el futuro inmediato"

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró la semana pasada que su país iba a anunciar el lunes castigos contra empresas rusas que supuestamente suministraron a Siria tecnología para la producción de armamento químico. La Casa Blanca, sin embargo, matizó esta advertencia.

Las sanciones en sí ya estarían preparadas, pero según 'The Washington Post' el presidente norteamericano, Donald Trump, decidió no dar la autorización definitiva. "Confirmo que la Embajada rusa fue informada de que en el futuro inmediato no habrá sanciones", ha dicho la fuente rusa citada por la agencia de noticias Sputnik.