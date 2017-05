UNIR e ICETEX reactivan las becas para colombianos

El objetivo de este acuerdo es ampliar los índices de cobertura de la educación superior en el país de los docentes y profesionales, fomentando así la ayuda del 50 por ciento de la maestría al estudiante para continuar con sus estudios de posgrado.

Los requisitos de postulación pueden observarse a través de la web de ICETEX o consultar con los asesores de la UNIR para conocer más información.

Este programa de becas va por su IX edición, reforzando año tras año el compromiso de ambas instituciones por el crecimiento profesional y personal de los colombianos. Este proyecto, comenzado en 2013, ha becado a más de 200 colombianos durante este tiempo a través de una metodología flexible y con todas las garantías de calidad que ofrece UNIR.

La convocatoria de becas está abierta hasta el 10 de julio de 2017 y el comienzo de curso de las titulaciones será en otoño. La selección de los candidatos se realizará a través de un comité designado por ICETEX, a partir de un listado de solicitantes remitido por la Universidad Internacional de La Rioja. Los interesados en aplicar a las becas podrán hacerlo a través del siguiente enlace.

Para Rafael Arjona, responsable de Relaciones Institucionales de UNIR en Colombia, "es importante destacar la labor que se lleva desarrollando en estos años de manera conjunta. Es una forma contundente de reforzar y velar por la educación del país."

Juan Pablo Duarte, egresado UNIR del Máster en Psicopedagogía, fue uno de los estudiantes becados del ICETEX en anteriores convocatorias. "Inicié la aplicación a través de UNIR e hice mi presentación a ICETEX. Tras un mes me comunicaron que era uno de los becados. Fue una gran sorpresa, pero sobre todo una gran ilusión", explica el masterado de UNIR.

Asimismo, Duarte destaca que "recibir una beca para realizar mis estudios de Máster ha sido la posibilidad de solucionar problemas de todo tipo que me hacían pensar si podía o no podía estudiar. Me siento satisfecho por esta beca alcanzada".

SOBRE UNIR

Cien por cien online, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) tiene un modelo pedagógico propio con una metodología que permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. Los alumnos reciben clases online en directo, se imparten más de 1.350 clases online semanalmente.

El estudiante tiene un tutor que le acompaña y ayuda durante toda su carrera y dispone de un campus virtual con la tecnología más innovadora y los recursos académicos que necesita. En la actualidad UNIR cuenta con más de 27.000 alumnos, de los cuales 7.000 son internacionales, y 1.584 empleados (794 docentes e investigadores). Se imparten 15 Grados, 45 Másteres Universitarios, 37 Títulos Propios y 6 Estudios Avanzados. Fue aprobada oficialmente en el año 2009 y desde entonces se han graduado 38.900 estudiantes.