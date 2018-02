UNICEF publica un comunicado en blanco porque las bombas en Ghuta le dejan "sin palabras"

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) ha publicado este martes un comunicado en blanco para denunciar el número masivo de niños que habrían muerto por los bombardeos de los últimos días sobre Ghuta Oriental, un enclave rebelde asediado por las fuerzas gubernamentales sirias, y en Damasco, asegurando que el sufrimiento les ha dejado "sin palabras".

"Ninguna palabra hará justicia a los niños asesinados, sus madres, sus padres y sus seres queridos", ha sostenido el director regional para Oriente Próximo de UNICEF, Geert Cappalaere. A esta única afirmación le siguen diez líneas en blanco que comienzan con comillas pero en las que no hay texto, para evidenciar que habría quedado omitido.

"UNICEF está publicando este comunidado en blanco. Ya no tenemos palabras para describir el sufrimiento de los niños y nuestra indignación", ha explicado en su cuenta de Twitter.

