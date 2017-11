La UNESCO condena el ataque de Estado Islámico contra la sede de la cadena Shamshad TV en Kabul

"Condeno el asesinato a sangre fría de un guardia de Shamshad TV y las heridas sufridas por un gran número del personal de la cadena", ha dicho, expresando su apoyo a los trabajadores de la cadena y sus condolencias a los fmailiares de las víctimas.

"Debo aplaudir el valor del personal de Shamshad TV por retomar las emisiones tan rápido tras superar el trauma de un ataque terrorista", ha recalcado Bokova.

Estado Islámico ha reivindicado la responsabilidad por este ataque, en un mensaje publicado por la agencia de noticia de Amaq, en el que ha asegurado que el atentado ha acabado con la vida de 20 agentes de las fuerzas de seguridad.

El ataque comenzó en la mañana del martes con una serie de explosiones en la puerta de la cadena, seguidas por la irrupción de entre dos y tres milicianos que han abierto fuego contra el personal que se encontraba en el interior de las instalaciones.

El director de la cadena de televisión atacada, Abed Ehsas, dijo que el ataque no impedirá que los periodistas sigan haciendo su trabajo. "Ha sido un ataque contra los medios y contra la voz del pueblo. No ha sido el primer ataque y probablemente no será el último", afirmó.

Ehsas relató que los terroristas iban vestidos como policías y que han lanzado varias granadas de mano contra los guardias de seguridad que protegían las instalaciones.

Tras irrumpir en la sede de la cadena, los terroristas "han comenzado a disparar a todo el que tenían a la vista", apuntó. La mayoría del personal ha conseguido escapar del ataque, algunos trabajadores incluso saltando desde las ventanas.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, condenó el martes el atentado, resaltando que "los enemigos de Afganistán (...) han mostrado una vez más que no dudan a la hora de atacar la libertad de expresión o a los medios para lograr sus malignos objetivos".