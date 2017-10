La UE discute el lunes la situación en Venezuela y el futuro del acuerdo nuclear con Irán

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordarán el próximo lunes en Luxemburgo la situación en Venezuela a la luz de las elecciones regionales del domingo y el futuro acuerdo nuclear entre la comunidad internacional e Irán tras la decisión de la Administración estadounidense de no avalar el acuerdo.

Respecto a Venezuela, los Veintiocho harán un "análisis de la situación" a la luz de las elecciones regionales del domingo aunque no habrá un debate "pleno" ni "conclusiones" como tal, según fuentes diplomáticas.

España, que lleva reclamando desde julio que la UE explore sanciones contra los responsables venezolanos de la crisis, espera que el bloque apruebe sanciones en el Consejo de Exteriores de noviembre, algo que apoyan Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos.

Los Veintiocho acordaron el miércoles, a nivel de embajadores --tras superar las reticencias de Grecia--, "preparar" sanciones a dirigentes "individuales" del régimen de Nicolás Maduro que "tienen un papel central en la represión y en el rechazo del diálogo" con la oposición para tratar de resolver la situación, según fuentes diplomáticas, que admiten que la segunda opción con la que se trabaja es "crear un régimen de sanciones contra Venezuela" y mantener "en permanencia" la amenaza de sanciones. Otras fuentes inciden en la necesidad de centrarse primero en personas de "nivel medio" para "no agotar toda la munición".

COMPROMISO CON EL ACUERDO NUCLEAR

También discutirán el futuro del acuerdo nuclear iraní sellado en 2015 tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de no certificar su validez y dejar en manos del Congreso la decisión, en un plazo de 60 días, de reintroducir o no las sanciones nucleares contra Irán, que se levantaron precisamente a cambio de que dieran marcha atrás en su programa nuclear.

Trump ha advertido de que EEUU se retirará del acuerdo si no logran "una solución" para remediar sus múltiples "defectos" como no abordar la proliferación balística y los plazos acordados de las restricciones nucleares impuestas a Irán para garantizar que sean permanentes.

Los Veintiocho subrayarán el lunes su "pleno compromiso" con continuar aplicando el acuerdo nuclear iraní, aunque Francia, Alemania y Reino Unido han ofrecido a Washington "tomar más medidas apropiadas" para atajar las preocupaciones "compartidas" sobre el programa balístico iraní y sus actividades regionales en cooperación con EEUU.

"La UE sigue apoyando plenamente el acuerdo nuclear iraní y la plena y estricta aplicación de todas sus disposiciones por todas las partes", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, tras el anuncio de Trump.

Mogherini ha insistido en que "la UE, junto con el resto de la comunidad internacional, está comprometida en preservarlo, en beneficio de todos" y ha dejado claro que "claramente no estáen manos de ningún presidente de ningún país en el mundo terminar un acuerdo de este tipo porque esto es una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU".

"El presidente de Estados Unidos tiene muchos poderes pero no éste", ha ironizado, dejando claro que no ve "ninguna posibilidad de reabrir o renegociar una parte u otra del acuerdo".

El bloque, que también revisará el lunes su política sobre Derechos Humanos, teme que dar marcha atrás en el levantamiento de las sanciones nucleares a Irán por parte de Estados Unidos envíe "una mala señal" a Corea del Norte, que no vería interés en negociar un acuerdo con Occidente no se respetan los compromisos negociados.

SANCIONES CONTRA COREA Y BIRMANIA

Precisamente con el objetivo de elevar la presión sobre el régimen norcoreano por el avance en sus programas nuclear y balístico, los Veintiocho aprobarán este lunes un paquete de sanciones unilaterales contra Corea del Norte, que endurecen las sanciones aprobadas por la ONU.

En concreto, prohibirán invertir "en todos los sectores" en Corea del Norte, una restricción hasta ahora limitada a la industria nuclear, de armamento convencional, minería refinería, química, metalurgia y aeroespacial y prohibirán la venta de crudo y productos petroleros refinados.

También restringirán de 15.000 a 5.000 euros las transferencias personales a Corea del Norte, no se renovarán los permisos de trabajo para norcoreanos en la UE, excepto refugiados, y se aprobarán sanciones contra otros tres norcoreanos y seis entidades.

Los Veintiocho también revisarán la cooperación práctica en defensa con Birmania y suspenderán los contactos con los altos mandos militares birmanos en respuesta a "los excesos" cometidos por sus fuerzas de seguridad contra la minoría rohingya y dejarán claro que "no puede haber impunidad" para estos crímenes.La UE, que mantiene un embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión interna a Birmania, no descarta "considerar medidas adicionales si la situación no mejora".

TURQUÍA

Durante su almuerzo, abordarán la situación en Turquía y su cooperación para responder a las crisis en Siria, Irak e Irán de cara a preparar la discusión que mantendrán los líderes europeos este jueves en la cumbre sobre las relaciones con Ankara.

La canciller alemana, Angela Merkel, avanzó en campaña electoral que exploraría con sus socios la posibilidad de suspender las negociaciones de adhesión con Turquía por el retroceso en libertades fundamentales en el país, aunque una mayoría de países sigue apostando por la cautela con "un socio que sigue siendo estratégico" para la UE para atajar el terrorismo y los combatientes extranjeros y la presión migratoria.

"No se trata por ahora de decir a los turcos que el proceso de adhesión se ha acabado", han asegurado fuentes diplomáticas, que no obstante recuerdan que la adhesión requiere el respeto de los principios "fundamentales" del Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

MISIÓN EN IRAK

Los Veintiocho también darán luz verde el lunes al lanzamiento de una misión civil para asesorar a las autoridades iraquíes en la reforma del sector de seguridad y la puesta en marcha de su estrategia de seguridad nacional para atajar la amenaza terrorista. La misión, con mandato inicial de un año, contará con 35 efectivos y se desplegará en otoño en Bagdad, según fuentes europeas.

También reiterarán su apoyo "inequívoco" a una Bosnia y Herzegovina "unida" y subrayarán su disposición de continuar su misión ejecutiva Althea, que autoriza el uso de la fuerza, para ayudar a mantener la seguridad en el país si la ONU renueva su mandato.