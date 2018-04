La UE sigue dividida sobre imponer sanciones a Irán para convencer a Trump de mantener el acuerdo nuclear

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE no han logrado un consenso este lunes sobre la propuesta de Francia, Reino Unido y Alemania de imponer nuevas sanciones de la UE contra Irán por su apoyo al régimen sirio como forma de tratar de convencer a la Administración de Donald Trump de mantener el acuerdo nuclear iraní.

"No hay decisión o no hay consenso por ahora sobre el hecho de que estas medidas serían apropiadas en este momento", ha explicado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en rueda de prensa al término de la reunión de los Veintiocho en Luxemburgo.

Mogherini ha reclamado no dramatizar al respecto "en un sentido u otro" porque "no hay un obstáculo específico" como tal y no ha descartado que "ocurra en el futuro", aunque ha evitado comprometerse con la fecha límite del 12 de mayo que ha dado Trump para decidir si mantiene o no el acuerdo nuclear iraní, algo que ha condicionado a atajar el problema del programa balístico iraní y su papel desestabilizador en conflictos como Siria y Yemen.

"No excluyo que esto ocurra en el futuro pero no es el caso hoy y no está vinculado al PIAC", ha remachado, en alusión al acuerdo nuclear iraní, el Plan Integral de Acción Conjunta.

Mogherini ha insistido en el interés de los europeos de "preservar el acuerdo nuclear con Irán" tal y como está y que "todos" sigan cumpliendo sus compromisos en virtud del mismo y ha recalcado que siguen "listos" para abordar "otras preocupaciones" que comparten con Estados Unidos y otros "en otras cuestiones, principalmente relacionadas con la dinámica regional, pero esto debe abordarse fuera del PIAC".

La jefa de la diplomacia europea, quien ya había descartado una decisión de los Veintiocho este lunes sobre nuevas sanciones a Irán, ha insistido en que la propuesta de Francia, Reino Unido y Alemania de aprobar nuevas sanciones a Irán por su papel en Siria se seguirá discutiendo "en los próximos días y semanas", pero ha insistido en que "no hay ninguna conexión" entre estas y la aplicación del acuerdo nuclear iraní, sino con su papel en la guerra en Siria.

Francia, Alemania y Reino Unido han presentado una propuesta a sus colegas de la UE para aprobar sanciones contra "una quincena" de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y de la milicia chií libanesa Hezbolá por su papel desestabilizador en Siria para tratar de convencer a Trump de mantener a su país en el acuerdo nuclear iraní antes de la fecha límite del 12 de mayo, aunque varios países dudan que sea la mejor estrategia dado que "no hay garantías" de que Washington aceptará mantener el acuerdo nuclear y por el temor a que nuevas sanciones refuercen "a los duros" del régimen iraní, según han explicado a Europa Press varias fuentes diplomáticas y europeas.

Italia es "el único país" que rechaza abiertamente las sanciones, aunque "España, Austria y Suecia" también tienen reservas si bien "no bloquearán si se llega a un consenso", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas. Mogherini ha admitido que la fecha del 12 de mayo es "una fecha límite" pero la decisión de la Administración estadounidense para mantener o no en suspenso las sanciones nucleares levantadas a Irán podría llegar "antes".

Mogherini ha insistido en que las sanciones deben "basarse en el mérito" y contar con "una base jurídica muy sólida" tras recordar que la UE ha sancionado anteriormente a individuos y entidades iraníes por su papel en Siria, aunque también ha subrayado la necesidad de mantener el diálogo con Irán sobre Siria tras recordar que ha habido "algunos movimientos" positivos reconocidos por Washington para mejorar la crisis en Yemen.

"Cuando la UE decide o empieza a discutir sanciones, en cualquier marco, hay una discusión, una evaluación de los elementos diferentes, ya sean políticos o jurídicos. Hay procedimientos, pero también debates internos en los Estados miembro actualmente en curso", ha explicado Mogherini.

El bloque levantó en 2016 todas las sanciones económicas y financieras contra Irán relacionadas con su programa nuclear tras el acuerdo sellado entre la comunidad internacional e Irán un año antes para poner fin a la disputa nuclear, incluido el embargo al crudo iraní, la prohibición de invertir en los sectores iraníes del crudo, gas y petroquímico y autorizaron la reanudación de las transacciones con el Banco Central iraní y la mayoría de las entidades bancarias del país, entre otros.

Las sanciones por violaciones a los Derechos Humanos contra Irán se mantienen sin embargo en vigor, así como el embargo de armas y las sanciones relacionadas con el programa balístico iraní, incluido la restricción a transferencias de determinados equipos, metales y software, sujetos a un régimen de autorización.