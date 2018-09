Brexit

Los líderes de la UE rechazan la propuesta de May para el Brexit y exigen un acuerdo en octubre

Los líderes de la Unión Europea han rechazado este jueves la última propuesta para el Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, afirmando que "no funcionará" y que "no es aceptable" y exigido un acuerdo sobre el divorcio en octubre y no un mes más tarde, como se había planteado durante las últimas semanas.