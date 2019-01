La UE apoya "plenamente" a la Asamblea Nacional y pide iniciar proceso para nuevas elecciones "libres"

"La UE hace un llamamiento firme para el inicio inmediato de un proceso político que lleve a elecciones libres y creíbles en conformidad con el orden constitucional", ha reclamado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado previamente consensuado con los Veintiocho.

El bloque ha avisado de que "el pueblo de Venezuela ha salido masivamente" a la calle este miércoles para pedir "democracia y la posibilidad de determinar libremente su propio futuro" y "estas voces no pueden ignorarse", al tiempo que ha reiterado la disposición de la UE y sus estados miembro de "apoyar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela a través de un proceso político, pacífico y creíble en conformidad con la Constitución venezolana".

"La UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional como institución democráticamente elegida cuyos poderes deben restablecerse y respetarse", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea en la nota conjunta.

Así, el bloque reclama que los derechos civiles, la libertad y seguridad de "todos" los miembros de la Asamblea Nacional, incluido los de su presidente, Guaidó, "necesitan observarse y respetarse plenamente" y deja claro que "la violencia y el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad son completamente inaceptables y, desde luego, no resolverán la crisis".

"El pueblo venezolano tiene derecho a manifestarse pacíficamente, a elegir libremente a sus líderes y decidir su futuro", avisa el bloque.

Hasta ahora, la UE no ha querido entrar en la cuestión del reconocimiento o no del presidente, Nicolás Maduro, alegando que "no reconoce Gobiernos sino Estados" aunque boicoteó la toma de posesión del mandatario de su segundo mandato presidencial --ningún país ni la UE enviaron representación-- para dejar claro que "no tiene legitimidad" tras imponerse en elecciones el pasado mes de mayo que para el bloque "no fueron justas ni creíbles", según fuentes diplomáticas.

La UE está trabajando en la puesta en marcha de un grupo de contacto internacional con países de la UE y la región --que puedan influir en el régimen y la oposición-- para explorar las condiciones para relanzar un proceso político, que permita resolver la crisis venezolana a través de una solución democrática, es decir, mediante nuevas elecciones "democráticas".

Los ministros de Exteriores del bloque se reunirán de manera informal el 31 de enero y el 1 de febrero en la capital rumana, Bucarest. "Venezuela no está en la agenda, pero es fácil añadirlo", han explicado fuentes europeas.