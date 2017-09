La UE pide recurrir al mecanismo para resolver disputas previsto en el acuerdo nuclear iraní

La Administración de Donald Trump está estudiando denunciar el Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC) por considerar que Teherán no está cumpliendo sus condiciones y denuncia las pruebas balísticas de Irán. Si Trump finalmente no certifica antes del 16 de octubre que Irán cumple con el acuerdo, el Congreso estadounidense tiene 60 días para decidir si reinstaura las sanciones que se levantaron en virtud del acuerdo.

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha advertido este jueves de que "sii Washington decide retirarse del acuerdo, Irán tiene la opción de retirada y otras opciones" en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

La parte europea, que medió el acuerdo nuclear entre las grandes potencias e Irán, admite que tanto las pruebas balísticas iraníes como los problemas regionales "son una gran preocupación" pero ha insistido en que estas cuestiones "están fuera del alcance del acuerdo y deben ser abordadas en otros formatos".

"Tenemos restricciones claras sobre las tecnologías de misiles en vigor", ha recalcado la fuente diplomática de alto nivel europea.

La UE es partidaria de que se utilice el mecanismo de resolución de disputas "que forma parte del acuerdo" nuclear sellado "si cualquier parte siente que el otro lado está violando el acuerdo". "Hay un proceso establecido que nos ayudaría a hacer la gestión de crisis necesaria, dentro del marco del acuerdo", ha insistido.

"En un momento en el que nos enfrentamos a un problema de capacidades nucleares sin supervisión en República Democrática Popular de Corea, este acuerdo es de especial importancia", ha explicado una fuente diplomática de alto nivel en la UE.

"El mensaje que das si no cumples el acuerdo sería: No negocie, especialmente con Occidente, porque no respeta los acuerdos", ha avisado la fuente, que ha recordado que todos los firmantes del acuerdo confirmaron la semana pasada en Nueva York "que todas las partes están cumpliendo el acuerdo" y la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha certificado en ocho ocasiones que Irán "cumple sus compromisos".

"Esto no es un acuerdo de paz sino un acuerdo de no proliferación, que es una parte importante de la arquitectura global de no proliferación", ha incidido la fuente diplomática europea.

Además, ha recordado que el acuerdo cuenta con "mecanismos de supervisión y verificación muy sólidos", la AIEA ha realizado "cientos" de inspecciones en Irán, que además "ya está aplicando" el Protocolo Adicional. "Esto es de por vida, lo que permite a la AIEA verificar la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán de por vida", ha recordado.