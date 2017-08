Mundo

La UE fortalecerá su diplomacia ante la necesidad "urgente" de aliviar tensiones con Corea del Norte

La Unión Europea y los Estados miembros han acordado este lunes "fortalecer" sus esfuerzos diplomáticos ante la necesidad "urgente" de reducir el nivel de tensiones alcanzado con Corea del Norte, al mismo tiempo que han destacado que no deben escatimarse esfuerzos para "encontrar una solución a una crisis que está poniendo en peligro no sólo el régimen de no proliferación son también la seguridad de Asia y del mundo".