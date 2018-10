La UE explora un grupo de contacto para facilitar el diálogo en Venezuela

La ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, ha avanzado la idea del grupo de contacto a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores de los Veintiocho en Luxemburgo para intentar encontrar una salida a la crisis venezolana, preferentemente con los países de la región.

Los Veintiocho discutirán la idea durante el almuerzo que mantendrán este lunes en Luxemburgo sobre Venezuela, a petición de España y otros países para explorar ideas para que la Unión Europea contribuya a facilitar un diálogo entre las partes, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas, que han explicado que la idea ya se abordó en la reunión informal de los jefes de la diplomacia europea, conocida como Gymnich.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido este lunes que la Unión Europea contribuya a facilitar el diálogo en Venezuela aunque ha negado que "nadie" en el bloque pida levantar las sanciones al régimen para facilitar este proceso.

"No se trata de una mediación sino de una facilitación del diálogo para ver si es posible encontrar una solución", ha defendido el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los Veintiocho en Luxemburgo, dejando claro en todo caso que "nadie ha hablado de modificar las sanciones" a Venezuela en el bloque.

Muchos países del bloque piden no obstante "no rebajar el nivel de presión" al régimen venezolano por el retroceso democrático y en materia de Derechos Humanos --el bloque ha sancionado a 18 altos cargos venezolanos y ha impuesto un embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna--. Algunos países como Reino Unido incluso son partidarios de imponer "más sanciones" a Venezuela, una opción que de momento no está sobre la mesa, según varias fuentes diplomáticas.

"Miraremos maneras para ver si hay una oportunidad en que la Unión Europea pueda ayudar a la región a encontrar una solución a una de las peores crisis políticas", ha explicado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, a su llegada a la reunión.

La jefa de la diplomacia europea ha defendido explorar si la Unión puede contribuir a crear las condiciones necesarias para lanzar "algún tipo de proceso político" en Venezuela y "ayudar a la región a encontrar una solución a una de las peores crisis políticas" como la venezolana, admitiendo la grave preocupación por la situación en el país.