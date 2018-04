La UE mantiene su estrategia hacia Rusia pero no descarta sanciones por ciberataques

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han acordado mantener sin cambios su estrategia frente a Rusia y no han descartado recurrir a sanciones para castigar "acciones informáticas malintencionadas" aunque han evitado apuntar directamente a Moscú.

La actual política común pactada condiciona cualquier cambio sustancial en las relaciones al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Minsk para resolver el conflicto en el este de Ucrania y limitan la cooperación con Rusia a los asuntos de interés para el bloque, entre otras cinco premisas pactadas hace dos años.

Estos cinco puntos siguen siendo "absolutamente válidos", incluido el hecho de que "la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk sigue siendo un elemento clave para cualquier cambio sustancial en las relaciones de la UE con Rusia", ha explicado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en rueda de prensa al término de la reunión de los Veintiocho, que también seguirán "reforzando las relaciones con los socios del Este" como prevé el segundo pilar.

En línea con el resto de principios acordados, los Veintiocho han reiterado la necesidad de "aumentar" la resiliencia en la Unión Europea frente a los ataques químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, algo que ha quedado "tristemente patente tras Salisbury", así como "aumentar las capacidades para responder a las amenazas híbridas, incluido en las áreas cibernética, comunicación estratégica y contrainteligencia", algo que volverán a revisar de cara a la cumbre de junio, ha precisado Mogherini.

Los Veintiocho también mantienen la validez de los principios de "implicación selectiva" con Rusia en los asuntos de interés para el bloque "principalmente en las áreas de política exterior y de seguridad" como el acuerdo nuclear iraní, el proceso de paz en Oriente Próximo, la crisis norcoreana, la lucha antiterrorista o la cooperación en el Ártico y para "aumentar" el apoyo a la sociedad civil y los defensores de Derechos Humanos en Rusia y promover los contactos con los jóvenes.

Mogherini ha subrayado la "evaluación común de los desafíos a los que se enfrentan las relaciones entre la UE y Rusia" por parte de los Veintiocho por "el comportamiento ruso desafiante" en Ucrania y Siria, pero también por sus "actividades de desinformación, interferencias domésticas, amenazas híbridas, actividades cibernéticas malintencionadas y dentro de Rusia la reducción del espacio para las voces políticas independientes, la sociedad civil pero también la disminución del respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho".

"ACTIVIDADES INFORMÁTICAS MALINTENCIONADAS"

En unas conclusiones que han aprobado este lunes sobre las ciberamenazas, los Veintiocho han expresado "profunda preocupación por la capacidad y voluntad crecientes" de terceros países y actores no estatales de recurrir a "actividades informáticas malintencionadas" y han avisado de que puede recurrir a "medidas restrictivas" para prevenirlas y responder a ellas en un texto de conclusiones sobre las ciberamenazas.

Los Veintiocho han condenado "firmemente" los ataques cibernéticos como WannyCry y NotPetya, atribuidos a Corea del Norte y Rusia, que han provocado "perjuicios y pérdidas económicas importantes en la UE y fuera de la UE". Estos ataques pueden atribuirse "erróneamente con facilidad" y "podrían desencadenar acontecimientos en cascada".

Los Veintiocho han dejado claro que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines malintencionados "es inaceptable" y han avisado de que los países "no deben recurrir a intermediarios" y deben "tratar de garantizar que su territorio no sea utilizado por agentes no estatales" para cometer ciberataques, al tiempo que han defendido la aplicación del Derecho Internacional en el ciberespacio y han dejado claro que seguirán reforzando sus capacidades para responder a ciberamenazas.

LITUANIA PIDE MÁS SANCIONES DE LA UE CONTRA RUSIA

El ministro de Exteriores lituano, Linas Lincevicius, cuyo país es uno de los más partidarios de la línea dura con Rusia, ha admitido que los Veintiocho no han discutido este lunes la opción de ampliar las sanciones a Rusia, aunque "no se excluye", al ser preguntado si ve posible que se pacten nuevas sanciones contra Rusia de cara a la próxima cumbre de junio.

Lincevicius ha asegurado que "muchos colegas" han defendido renovar las sanciones económicas a Rusia por su intervención en Ucrania "durante 12 meses" en lugar de los seis meses actuales que se vienen renovando y ha defendido "coordinar" sanciones como ha introducido Estados Unidos contra "oligarcas" rusos, insistiendo en la necesidad de "impedir" el lavado de dinero por su parte en la UE.