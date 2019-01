La UE vuelve a pedir elecciones justas y recuerda a Maduro que sus comicios "no fueron libres"

"La cuestión no va de reconocimiento, dado que la Unión Europea, los Estados miembros de la UE no reconocen a Gobiernos, sólo a países", ha subrayado la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic, al ser preguntada si el bloque reconocerá o no al Gobierno de Maduro.

La portavoz ha dejado claro que "la UE considera que las elecciones presidenciales (en las que se impuso Maduro) no fueron libres ni creíbles" y reclama "nuevas elecciones que sean libres y justas".

"La UE está convencida de que una solución política, democrática, pacífica es la única forma posible de salir de la crisis venezolana", ha subrayado Kocijancic.

El bloque, ha recordado la portavoz, también exige a Caracas "el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y respetar el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

La UE y los Estados miembros "siguen en consultas" para decidir cómo proceder de cara a la ceremonia de investidura de Maduro, según han confirmado fuentes europeas.

Los Veintiocho acordaron a priori en diciembre que no enviarían representación a la toma de posesión del presidente venezolano si la ceremonia de investidura se celebra en la Asamblea Constituyente, que el bloque europeo no ha reconocido, y si se celebraba en otro lugar la representación sería "por debajo de embajador", según han explicado fuentes europeas.*