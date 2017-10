La UE reitera su compromiso con el acuerdo iraní y presionará a EEUU para preservarlo

Los Veintiocho han cerrado filas este lunes con el acuerdo nuclear iraní sellado en julio de 2015 y presionarán a Estados Unidos para que se preserve el acuerdo y no reintroduzcan sanciones a Irán tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de no certificar la validez del acuerdo y dejar en manos del Congreso la decisión sobre la reintroducción de las sanciones.

"Tenemos que hacer todo para mantener el acuerdo, no volver a la confrontación y no volver al riesgo militar", ha reclamado el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel a su llegada a la reunión de los jefes de la diplomacia europea, donde discutirán el futuro del acuerdo nuclear iraní.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha alertado de que la decisión de Trump "no es conforme" a lo que constata el bloque y la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) porque el acuerdo nuclear "a día de hoy es respetado" por Irán y ha avisado de que "una ruptura sería extremadamente perjudicial".

"Deseamos que la Unión Europea presione al Congreso para que el Congreso estadounidense no ponga en entredicho este acuerdo", ha subrayado el ministro galo, que ha defendido que el acuerdo nuclear iraní "es un acuerdo decisivo para la no proliferación" y "la seguridad del mundo". "Y queremos que sea respetado", ha remachado.

Dicho esto, Le Drian ha dejado claro que Irán además de respetar el acuerdo nuclear debe "mostrar moderación" dado que quedan asuntos "importantes" a discutir como su programa balístico y "su manera de comportarse" en la región.

"Es muy importante para nuestra seguridad colectiva, es bueno para el mundo, para Irán y para Europa. Queremos que continúe", ha resumido el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, que ha insistido en que los europeos trabajan "para mantener el acuerdo nuclear iraní en marcha".

"No esperamos que el acuerdo se termine. Esperamos que el acuerdo sea preservado, que continúe siendo aplicado por todas las partes y esto es el compromiso europeo fuerte. No estoy considerando alternativas", ha agregado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que medió el acuerdo entre Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania e Irán. Teherán, ha recordado Mogherini, no ha incurrido en "ningún incumplimiento" de sus compromisos, según ha certificado la AIEA, con cuyo director ha hablado este lunes.

Mogherini ha insistido en que "es un acuerdo que está funcionando" y que Europa necesita para su seguridad. "Cualquier paso que debilite la arquitectura global de no proliferación en otro lugar dificultad nuestro trabajo en la República Popular Democrática de Corea", ha avisado Mogherini, recordando que la UE está dispuesta a facilitar un diálogo si se abre "el camino político".

El ministro de Exteriores holandés, Bert Koenders, ha avisado de que el acuerdo nuclear es "muy importante" y "constructivo" para la seguridad del mundo y "sería un error si uno de los socios van en la otra dirección". "Las consecuencias no serán solo para Estados Unidos, también para Europa y toda la comunidad internacional. Miren la situación en Corea del Norte", ha remachado, apelando a "la coherencia" para mantener un acuerdo negociado. "Esperamos que el Congreso estadounidense tome la decisión correcta sobre esto", ha remachado.

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, también ha insistido en la necesidad de "convencer a Washington" para mantener el acuerdo, adonde viajará a final de mes.

"Si queremos, deseamos abrir un diálogo con Corea de Norte hay que demostrar que cuando un acuerdo en materia nuclear se cierra se respeta", ha incidido.

"Estamos muy cerca de Irán, mucho más cerca que Estados Unidos", ha avisado el ministro de Exteriores luxemburgués, Jean-Asselborn, para defender el "interés primordial" de Europa en "mantener" el acuerdo nuclear, "que prohíbe a Irán tener la bomba atómica".

Asselborn ha criticado que la decisión de "política doméstica" en Estados Unidos "tiene un efecto desestabilizador sobre Irán y sobre la Unión Europea". "¿Si no respetamos los compromisos cómo queréis convencer a Corea del Norte para sentarse en la mesa y buscar una solución?", ha remachado.