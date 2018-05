La UE reitera su compromiso con el acuerdo nuclear de Irán antes del anuncio de Trump

"Creemos que el acuerdo está funcionando y nuestro compromiso con su implementación se mantiene", ha asegurado Maja Kocijancic, portavoz de Exteriores y Política de Seguridad, en la rueda de prensa diaria de la Comisión. También ha anunciado que se espera que Federica Mogherini, Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, reaccione desde Roma a las palabras de Trump.

Bruselas ha rechazado ponerse en el escenario de Washington rompiendo el acuerdo y ha reiterado su viabilidad. "En este momento no puedo especular en lo que anunciará Trump, pero nuestro compromiso es muy claro y creemos que el acuerdo debe ser preservado", ha insistido Kocijancic.

Además, el Ejecutivo comunitario ha recordado que la Agencia Internacional de Energía Atómica, encargada de evaluar el cumplimiento del pacto, "ha verificado hasta en diez ocasiones su cumplimiento".

La Comisión ha recordado que la implementación del acuerdo se estima en un 35% y que la UE "es uno de los actores más activos y comprometidos", también cuando se trata del asesorar sobre otros asuntos de la región como "Siria, Yemen, o los Derechos Humanos".

En cuanto a las consecuencias económicas para la UE de una ruptura del acuerdo que previene a Teherán de desarrollar armas nucleares, la Comisión no ha querido dar cifras ya que "estamos en un contexto diplomático y en este tipo de contexto hay que ir paso a paso". Kocijancic sí ha repetido que la UE trabaja para proteger a las empresas europeas, pero hasta que no se produzca el anuncio del presidente estadounidense no proporcionará información sobre el coste de una supuesta ruptura.

Trump, por su parte, pone en cuestión la utilidad del pacto nuclear y ha acusado a Teherán de incumplirlo. Hoy está previsto que emita un anuncio en el que confirmará si finalmente retira a Washington del acuerdo y al que Mogherini reaccionará desde la capital de Italia.