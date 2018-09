Los líderes de la UE fían los avances en migración a mayor diálogo con países africanos

Ponen a Egipto como ejemplo y acuerdan reunirse en febrero con la la Liga Árabe

Los líderes de la Unión Europea han aparcado este jueves sus diferencias sobre el dimensión interna de la migración --como distribuir a las personas que llegan al bloque comunitario entre los países-- y han encontrado un punto de encuentro en la necesidad de reforzar las fronteras exteriores y en fortalecer el diálogo con países del norte de África para frenar los flujos.

"Ha habido un debate constructivo y una buena atmósfera, y hemos decidido continuar con el foco en lo que nos une y en lo que ya ha cosechado resultados. Esto quiere decir fortalecer nuestras fronteras exteriores y nuestra cooperación con terceros países", ha resumido el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en la rueda de prensa posterior a la cumbre informal de Salzburgo (Austria).

El polaco ha destacado que el debate de los jefes de Estado y de Gobierno ha demostrado que las capitales "pueden no estar de acuerdo en todo", pero al mismo tiempo comparten "el principal objetivo", que es detener la inmigración ilegal en Europa.

El modelo a seguir es Egipto, según han defendido tanto el presidente del Consejo europeo como el canciller de Austria, Sebastian Kurz, durante los últimos días. Para el segundo, el país gobernado por Abdelfatá al Sisi ha demostrado ser "eficiente" porque desde 2016 ha evitado que lleguen a Europa barcos procedentes de la costa egipcia.

"Tenemos que asegurar que menos gente abandone África de manera ilegal hacia Europa. Y si lo hacen, la situación debe ser resuelta lo más cerca posible de la frontera africana", ha señalado el canciller austriaco.

Por eso, Tusk ha obtenido luz verde por parte de los Veintiocho para iniciar conversaciones con las autoridades de otros países norteafricanos similares a las que ya ha tenido con Al Sisi, al que volverá a ver este domingo para seguir avanzando en su cooperación en materia migratoria.

En este contexto, los líderes europeos ha acordado organizar en Egipto una cumbre con los países de la Líga Árabe en febrero del año que viene y Kurz ha recordado su deseo de organizar en diciembre un encuentro UE-África en Viena.

A pesar del consenso en estas cuestiones, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha cargado contra los países europeos que se benefician del proyecto europeo cuando reciben fondos estructurales pero no aceptan "ni un solo inmigrante ni un solo refugiado".

"Por eso hay que poner las cosas en su sitio. En la cuestión migratoria hay un gran reto, llevará tiempo y las respuestas deberán ser serias, profundas, nacionales y europeas", ha remarcado Macron.

"Como pasó con el Brexit, los países que no quieren más Frontex o más solidaridad, saldrán de Schengen. Los países que no quieran más Europa, no recibirán fondos estructurales, y en primavera habrá que tener esas discusión", ha añadido.

El debate sobre migración ha ocupado cerca del 85% del tiempo de los líderes, según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque durante la cena del miércoles se llevó a cabo una reflexión "más en abstracto" y el jueves se centró más en las propuestas concretas de la Comisión Europea.