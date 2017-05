La UE a 27 aprueba el detalle de sus condiciones para pactar la salida de Reino Unido

Con esta decisión, el bloque marca el "pistoletazo de salida" para iniciar las conversaciones con Londres, si bien en la práctica los contactos no serán posibles hasta que se celebren las elecciones británicas el 8 de junio y se forme el nuevo Gobierno.

También se ha formalizado la creación de un grupo de trabajo 'ad hoc' para asesorar a los Veintisiete a nivel político y técnico en todo lo que tenga que ver con la retirada de Reino Unido.

No hay una fecha concreta para el arranque formal, aunque Bruselas trabaja con la hipótesis de que sea en torno al 19 de junio. Es, sin embargo, una fecha orientativa que no está "grabada en piedra", según ha dicho a la prensa el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, al ser preguntado por el calendario.

En concreto, los Estados miembros han dado luz verde a las distintas decisiones que arman la posición europea, desde la confirmación de la Comisión Europea como jefe negociador --a través del excomisario Michel Barnier-- hasta el mandato detallado que marcan sus 'líneas rojas' en la primera fase de la negociación.

El mandato apenas ha cambiado desde el borrador que presentó Barnier el pasado 3 de mayo y las modificaciones responden a la necesidad de aclarar algunas de las disposiciones o para recoger con mayor fidelidad las directrices políticas que marcaron los líderes de la UE a 27 en la cumbre del 29 de abril.

Es un texto muy consensuado que satisface a todas las delegaciones, según han señalado distintas fuentes europeas, lo que ha permitido adoptarlo tras apenas dos horas de reunión en Bruselas.

Además, se irá adaptando tantas veces como sea necesario a lo largo del proceso, a medida que vayan avanzando en el tiempo y en el fondo de las conversaciones con los británicos.

La Unión Europea y Reino Unido tienen dos años (a contar desde el 29 de abril de 2017) para acordar las condiciones de un divorcio que permita una retirada "ordenada", antes de que dejen de aplicarse las leyes europeas en el territorio británico.

NEGOCIACIÓN GRADUAL, CONDICIONADA A PRIORIDADES

Sin embargo, los 27 abogan por un proceso "gradual, por fases", para centrar la primera etapa en resolver tres asuntos clave: los derechos de los ciudadanos, la 'factura' de salida y la frontera en el Úlster.

Barnier reclamará a Londres garantías de que los ciudadanos europeos que han residido, residen o residirán en Reino Unido hasta que se materialice el 'Brexit' conservarán los derechos adquiridos como residentes comunitarios "de por vida".

Así, el documento exige garantías "efectivas, aplicables, no discriminatorias y amplias" para los europeos en suelo británico, incluido el derecho a residencia permanente "y todos los derechos asociados" para quienes lleven viviendo un periodo continuado de cinco años en el país.

La UE también quiere que en ese primer periodo quede definida la metodología de cálculo de los compromisos y obligaciones que tiene Reino Unido con el presupuesto comunitario, que servirá para poner cifra al coste que deberá asumir el país antes de dejar el bloque y que en Bruselas se calcula en al menos 50.000 millones de euros.

"Deben entender que si eres parte de un club y quieres dejarlo -y esto es muy británico- debes pagar una contribución", ha ironizado el ministro de Exteriores holandés, Bert Koenders, a su llegada a la reunión en la que la UE ha refrendado su posición. La cuestión presupuestaria y la defensa de los derechos de los europeos en Reino Unido son "elementos muy justos", ha insistido el holandés.

Además el bloque sostiene que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) deberá seguir siendo competente en aquellos asuntos que afecten a Reino Unido y queden por cerrar en la fecha en que se produzca el divorcio.

Hasta que no se constaten "avances sustanciales" en esos tres pilares, la Unión Europea rechaza iniciar siquiera la reflexión sobre la forma que podría tener el marco de relaciones futuras. Los 27, además, han sido firmes en la idea de que en ningún caso pactarán las condiciones de la nueva relación hasta que no se firme el 'Brexit'.

GIBRALTAR, FUERA DE LA NEGOCIACIÓN

Por ello, el mandato de negociación abarca únicamente los límites y exigencias de las tres prioridades y no menciona otros como, por ejemplo, la situación de Gibraltar.

"Del futuro de Gibraltar no se va a hablar, ahora Gibraltar va a salir, como sabemos, y si quiere volver en el futuro forma parte de la segunda fase de las negociaciones, a las que no se aplican estas directivas", ha indicado el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para explicar que no haya referencias al Peñón en el mandato.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también recogieron en sus directrices políticas de abril que la cuestión de Gibraltar es un asunto bilateral entre España y Reino Unido, que no se negociará durante el proceso de desconexión. Entonces también apuntaron el derecho a veto de España sobre cualquier entendimiento futuro que afecte al territorio con respecto a la UE.