Los líderes de la UE abordan el Brexit ante el riesgo "posible" de un escenario sin acuerdo

Los líderes de la Unión Europea abordarán este miércoles y jueves en su reunión de Salzburgo (Austria) el estado de las negociaciones del Brexit ante el riesgo de que Londres y Bruselas no sean capaces de cerrar un acuerdo en noviembre, una situación todavía "bastante posible" y que sería una "catástrofe", a juicio del presidente del Consejo europeo, Donald Tusk.

"Limitar el daño causado por el Brexit es nuestro interés compartido. Desafortunadamente, un escenario sin acuerdo todavía es bastante posible. Pero si actuamos con responsabilidad podemos evitar una catástrofe", ha advertido el polaco a los jefes de Estado y de Gobierno en la carta de invitación al encuentro.

La cumbre informal comenzará el miércoles por la noche con una cena en la que la primera ministra británica Theresa May compartirá su análisis de las conversaciones, pero los Veintiocho no abordarán el fondo de la cuestión hasta el jueves. Ese día, ya sin May en la mesa, los líderes de la UE centrarán el debate sobre el Brexit en los tres puntos planteados por Tusk.

El polaco ha avisado en su misiva de que Bruselas y Londres "están entrando en las semanas finales de las negociaciones" y, por eso, los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario debatirán cómo organizar esta última fase de las conversaciones, incluida la posibilidad de convocar una cumbre extraordinaria en noviembre.

Más allá del calendario, un alto funcionario europeo ha remarcado que son dos las "cuestiones pendientes muy difíciles": la solución para la frontera irlandesa y la declaración política sobre la futura relación entre ambas partes. Sobre el primer asuntos, Tusk ha pedido a los Veintisiete que "reconfirmen" que no habrá Acuerdo de Retirada sin una solución de emergencia "legalmente operacional" para Irlanda.

Del mismo modo, Tusk pretende que los Veintisiete empiecen a debatir sobre la "naturaleza" de la declaración conjunta que Bruselas y Londres deben pactar sobre su futura relación. Sobre esta cuestión, fuentes europeas señalan que hay dos enfoques distintos: una declaración "muy clara" en todos los puntos o un documento que recoja acuerdos sobre una serie de cuestiones pero a la vez "deje espacio" para las negociaciones.

"TENSIONES" EN MATERIA MIGRATORIA

El otro gran tema en la mesa de los líderes será el de la migración, después de que las "tensiones" entre los Estados miembros "resurgiesen de nuevo" durante los últimos meses, ha escrito Tusk. "Espero que en Salzburgo seamos capaces de acabar con el resentimiento mutuo y volvamos a un enfoque constructivo", ha pedido el polaco en la carta.

El objetivo del presidente del Consejo europeo es "estructurar" las conversaciones a Veintiocho sobre migración, según han explicado fuentes comunitarias, que sin embargo no esperan ningún avance sustancial en esta materia. "No espero avances importantes sobre desembarcos en Europa ni en migración como tal", ha resumido un alto funcionario europeo.

En cualquier caso, el canciller austriaco y presidente de turno de la UE, Sebastian Kurs, trasladará al resto de líderes sus conclusiones tras haber contactado con todas las capitales durante el verano y hasta principios de septiembre sobre asuntos como la reforma de Dublín o el refuerzo de las competencias de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Antigua Frontex).

Ésta última es fuente de desacuerdos entre las capitales europeas en alguno de sus puntos, sobre todo en cuanto al fortalecimiento de los medios de Frontex para actuar en los Estados miembros y al incremento de los recursos humanos hasta los 10.000 efectivos en 2020.

Donde sí ven las mismas fuentes espacio para progresar es en el diálogo con terceros países donde se puedan situar las llamadas plataformas de desembarco de migrantes. Un ejemplo de este diálogo es Egipto, un país que es "un socio serio con el que se puede trabajar en el contexto de la migración", según ha expresado una fuente europea.

SÁNCHEZ SE VERÁ ANTES CON LÍDERES SOCIALISTAS

La cumbre informal de Salzburgo será la tercera europea a la que acuda el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien también participó en la reunión de líderes de la OTAN que tuvo lugar en julio en Bruselas.

Antes de reunirse con el resto de jefes de Estado y de Gobierno, Pedro Sánchez participará en la reunión del Partido Socialista Europeo (PES), donde coincidirá, entre otros, con los primeros ministros de Portugal (António Costa), Suecia (Stefan Löfven), Grecia (Alexis Tsipras) y Malta (Joseph Muscat).

También está prevista la presencia de la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y del líder de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Udo Bullmann.