La UE avisa a Washington de que está "preparada para proteger" a las empresas europeas en Cuba

"La Unión Europea está preparada para proteger los intereses europeos, incluidas las inversiones europeas y las actividades económicas de personas y entidades de la UE en sus relaciones con Cuba", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en Bruselas un portavoz comunitario.

Esta advertencia fue trasladada formalmente la semana pasada al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en una carta firmada por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y que no ha tenido respuesta hasta la fecha, según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias.

El bloque comunitario --que esta misma semana dio luz verde a iniciar las negociaciones con Washington para un acuerdo comercial pese a las tensiones que existen en este campo-- mantiene su "firme oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales y restrictivas", medidas que considera "contrarias al Derecho internacional", según el portavoz comunitario.

La UE reacciona así a la revisión que planea la Casa Blanca de la Ley Helms-Burton de 1996 que contempla sanciones para los países que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba.

En virtud de un acuerdo de 1998, Washington se comprometió una serie de derogaciones de la norma para evitar que empresas o particulares en Estados Unidos pudieran denunciar en los tribunales de su país a la Unión Europea o empresas europeas que operen en la isla caribeña.

Por ello, Malsmtröm y Mogherini han advertido a su contraparte norteamericano de las consecuencias que podría acarrear reactivar estas sanciones, con medidas que Bruselas no ha querido aclarar para no "especular" sobre un asunto que aún no se ha producido, pero que podría llevar al bloque a elevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La última prórroga de las derogaciones fue aprobada el pasado abril por las autoridades estadounidenses y caducará el próximo 1 de mayo, a pesar de que tradicionalmente los aplazamientos han sido por periodos mayores, de seis meses.