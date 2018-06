La UE rechaza la alineación aduanera de todo Reino Unido para evitar 'frontera dura' en Irlanda tras el Brexit

BRUSELAS 8 (EUROPA PRESS)

"Nuestro plan de contingencia (para Irlanda) no puede ser extendido a todo Reino Unido. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado para la situación específica de Irlanda del Norte", ha asegurado en rueda de prensa el negociador jefe del Ejecutivo comunitario, Michel Barnier, al término de la ronda de negociaciones de esta semana en Bruselas.

El Ulster "formaría parte de nuestra unión aduanera. Pero lo que es factible para un territorio del tamaño de Irlanda del Norte no es necesariamente factible para todo Reino Unido", ha dicho Barnier, quien ha pedido "volver al pragmatismo" ya que "los controles llevados a cabo en ferris son menos problemáticos que (los mismos) a lo largo de una frontera terrestre de 500 km".

Así, Barnier se ha mostrado escéptico con la última propuesta de Londres y su eficacia para evitar la vuelta a una 'frontera dura': "Reino Unido reconoce que su propuesta no puede ser considerada un 'plan de contingencia' ya que no ofrece una alineación normativa completa" que incluya no solo la unión aduanera sino también partes del mercado único, sin las cuales no sería posible evitar esa frontera según Bruselas.

Por otro lado, el texto presentado este jueves por Londres no asegura, dice Barnier, que se evite una 'frontera dura' "en todas las circunstancias" --es decir, también en el caso de que finalmente no se alcance un acuerdo de salida-- al tratarse de "un acuerdo temporal", como indica el título del propio documento, a pesar de que Reino Unido se comprometió a evitar ese escenario de división fronteriza en Irlanda sin importar el resultado de las negociaciones.

"Reino Unido tiene claro que el acuerdo aduanero temporal, en el caso de que se necesite (recurrir a él), debe ser limitado en el tiempo", dice el documento que el Gobierno británico ha enviado a Bruselas. Asimismo, Londres espera que el futuro acuerdo comercial con la UE "se implemente a finales de diciembre de 2021 como muy tarde", lo que evitaría automáticamente esa frontera en Irlanda.

No obstante, esta última propuesta de May no especifica qué pasaría en el caso de que las negociaciones del Brexit acaben sin acuerdo, una posibilidad que ninguno de los bandos descarta por completo, y motivo por el cual Bruselas insiste en que exista ese 'plan de contingencia' para la cuestión fronteriza. "Hay una serie de opciones sobre cómo un límite en el tiempo podría funcionar, que Reino Unido propondrá y discutirá con la UE", dice el texto.