La UE y la ONU convocarán conferencia sobre "el futuro de Siria" en primavera en Bruselas

"He compartimos mis planes con ellos para convocar en Bruselas con la ONU una conferencia sobre el futuro de Siria en primavera", ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en rueda de prensa al término de la reunión de los Veintiocho.

Mogherini ha explicado que la conferencia "podría ser en abril" y podría estar "copresidida posiblemente con otros" actores, al tiempo que ha precisado que sus "dos objetivos principales" serán revisar "los compromisos de los donantes" hechos en la conferencia de Londres, donde la UE ha sido el primero en cumplir "plenamente" y, en segundo lugar, celebrar "una conferencia política" para abordar la transición, el proceso de reconciliación y reconstrucción.

"Puede ser el momento de que la comunidad internacional pase la página y comenzar la transición política, el proceso de reconciliación y reconstrucción de Siria sobre la base de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad", ha explicado Mogherini.

Mogherini ha informado a los Veintiocho de "los primeros resultados" de sus contactos con los actores regionales clave, incluidos Arabia Saudí e Irán, para buscar elementos comunes para facilitar la transición política y el proceso de reconciliación y reconstrucción en Siria, en apoyo al proceso liderado por la ONU para relanzar las negociaciones de paz el 8 de febrero en Ginebra. Mogherini ha dejado claro que se trata de "intentar facilitar el entendimiento regional sobre el futuro de Siria" y "crear el espacio para que los sirios dedican su futuro ellos mismos".

"La razón por la que la UE está bien posicionada para trabajar en el futuro político de Siria no es sólo por la capacidad de influencia que podemos tener en la reconstrucción económica, que es significativa sino principalmente por el hecho de que no hemos sido una parte del conflicto. No tenemos nuestra propia agenda política del país", ha dicho la jefa de la diplomacia europea. "Por eso podemos hacer de mediadores honestos en la región", ha añadido.

La UE ya ha dejado claro que no participará en la reconstrucción de Siria hasta que no haya comenzado un proceso de transición "creíble", que para "muchos" Estados miembro implica la salida del poder del presidente sirio, Bashar al Assad, han explicado fuentes diplomáticas.

Mogherini ha justificado hacer empezado ya a preparar la transición porque "demasiadas veces no hemos preparado el postconflicto" en otros casos y ha insistido en el interés de la UE de encontrar una solución en base a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que garantice una Siria "unida" y "en paz", en la que todas las minorías participen. "Esto requerirá una transformación profunda del sistema institucional y de la dinámica de la sociedad", ha admitido.

También ha dado "la bienvenida" a la reunión convocada por Rusia y Turquía el próximo 23 de enero en Astaná, que se supone que estará más centrada en discutir aspectos militares para avanzar en el cese de hostilidades en todo el país, algo en lo que la UE no está implicada "activamente" porque no está presente sobre el terreno, ha recordado Mogherini.