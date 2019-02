La UE amenaza a Moscú con nuevas sanciones por la crisis en el Estrecho de Kerch

"No vemos pasos positivos y sí puede haber decisiones por unanimidad de nuevas sanciones en las próximas semanas relacionadas con los últimos acontecimientos", ha avanzado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores del bloque que, entre otros asuntos, discutirán la situación en Ucrania, en vísperas del quinto aniversario de la revolución del Maidán.

Los Veintiocho están preparando en la actualidad sanciones contra "individuos" responsables del asalto contra las fuerzas ucranianas en el estrecho de Kerch, pero descartan el veto en sus puertos a los barcos rusos como también ha reclamado Kiev, han explicado fuentes diplomáticas, que han precisado que el bloque debería aprobar las nuevas sanciones en marzo.

"Sí, sanciones contra individuos responsables por la situación en el estrecho de Kerch y el mar de Avoz, está en la agenda", ha confirmado el ministro de Exteriores eslovaco, Miroslav Lajcak, asegurando que no hay "motivos" para no creer que se aprueben.

Mogherini trasladó al jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, el pasado viernes en un encuentro en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la posición del bloque sobre las expectativas de la UE de que haya "una aplicación plena de los acuerdos de Minsk y algunos pasos que no hemos visto todavía en el mar de Azov y el estrecho de Kerch", en alusión a la liberación de los marinos y embarcaciones ucranianas pero también la libertad de navegación y el fin del bloque a barcos en la zona, incluidos los europeos.

La jefa de la diplomacia europea ha insistido en que el bloque solo quiere "ver desarrollos positivos" y está listo para "reconsiderar" sus sanciones a Rusia, pero mientras siga habiendo "más acontecimientos negativos sobre el terreno" ha dado por hecho que "los Estados miembros seguirán unidos en su apoyo a las sanciones, las ya existentes y posiblemente nuevas".

"No hemos visto la aplicación de los acuerdos de Minsk y no vemos que las cosas vayan bien", ha justificado la dirigente italiana, que ha insistido en que, hasta ahora, el bloque "ha mantenido la unidad" para renovar las sanciones con el objetivo de "poner presión para superar la situación". "No vemos pasos positivos, por eso los Estados miembro hasta ahora, siempre, han reiterado su voluntad de mantenerlas", ha remachado.

Mogherini ha subrayado la importancia de que Ucrania continúe con las reformas, especialmente en este año "crucial" electoral y ha prometido que el bloque mantendrá su apoyo para ello.