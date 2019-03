Los líderes de la UE piden a May el aval de Westminster antes de fijar una prórroga para el Brexit

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reclamado este jueves a su colega británica, Theresa May, que consiga el visto bueno del Parlamento británico al acuerdo de divorcio antes de fijar una prórroga para retrasar el Brexit, un aplazamiento que, en cualquier caso, el bloque quiere lo más corto posible.

"Podemos hablar de una prórroga, si es técnica, en caso de una votación positiva. En caso de que la votación sea negativa, nos llevará a todos directamente a (un Brexit) sin acuerdo", ha declarado el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a la cumbre europea en la que los Veintisiete han escuchado de primera mano la petición detallada de May.

El escenario preferido por la Unión Europea es una prórroga "técnica", es decir, de apenas unos meses para dar a Reino Unido el tiempo necesario para cumplir el proceso de salida de manera ordenada. Pero en cualquier caso han dejado claro ya antes de iniciar el debate que no habrá una decisión este jueves y que esperarán a ver qué ocurre en el Parlamento británico.

May ha pedido retrasar el Brexit del 29 de marzo al 30 de junio, un retraso que la 'premier' ha calculado para concluir el proceso de divorcio antes de que se forme el nuevo Parlamento europeo y evitar así que Reino Unido tenga que celebrar también las elecciones europeas.

El bloque ve con dudas que la fecha que plantea May sea la adecuada y pocos países se mostraron de acuerdo con fijar el fin de la prórroga el 30 de junio en un primer análisis a nivel de embajadores el miércoles, según han indicado varias fuentes europeas.

Otra de las fechas que se barajan como alternativa es la del 22 de mayo, para asegurarse de que Reino Unido no será ya Estado miembro cuando se celebren las elecciones al Parlamento europeo, del 23 al 26 de mayo, pero el calendario puede aún variar porque los líderes decidirán este jueves qué fecha poner en el texto de conclusiones que preparan.

Pero el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha ido más lejos y ha defendido que la prórroga debe concluir "no más tarde del 11 de abril", víspera del plazo en que Reino Unido debe anunciar si convoca elecciones europeas o no. A juicio de Tajani, en cualquier caso, el debate no debe centrarse tanto en cuestiones temporales, como en si la prórroga es "útil o inútil".

"Todos entendemos que es un acontecimiento de importancia histórica y, por tanto, debemos proceder con cautela y trabajar hasta el último minuto para asegurar que podemos tener un Brexit ordenado", ha afirmado, por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel.

La mandataria alemana ha recordado que el Tratado de Retirada no se renegociará y que por ello el margen de maniobra por parte europea es "limitado".

VOLUNTAD DE ACUERDO

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha asegurado que "todo el mundo quiere evitar un Brexit sin acuerdo" y por ello cree que hay receptividad entre los 27 a retrasar la fecha de salida.

En la misma línea, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitè, ha afirmado que el bloque quiere apoyar a May y que le darán una prórroga, pero que "se sigue discutiendo el plazo exacto". La lituana ha avisado de que una prórroga no será una solución "en sí misma", pero que dará el "tiempo y espacio" necesario al Gobierno británico para dar con esa solución.

El líder luxemburgués, Xavier Bettel, ha mostrado el hartazgo europeo y ha bromeado al comparar la situación con la obra 'Esperando a Godot', porque "esperamos algo que nunca llega". Bettel ha insistido en que "la paciencia tiene un límite" y ha asegurado que la UE ya "no busca una puerta de salida, sino una salida de emergencia".

"Saber exactamente cuál es la opinión de la primera ministra británica es fundamental para saber si finalmente le damos una prórroga o no le damos una prórroga, en relación con el acuerdo y su votación en el Parlamento británico", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también se ha sumado a las voces que reclaman la adopción del acuerdo por parte de la Cámara de los Comunes como prerrequisito, al tiempo que ha avisado de que de lo contrario los líderes deberán reunirse de nuevo de manera extraordinaria la semana próxima porque la perspectiva será la de un Brexit desordenado.

MAY CREE QUE ES POSIBLE

A su llegada a la reunión, May ha asegurado que cree que aún es posible un Brexit con acuerdo que permita a Reino Unido salir de la UE de manera "ordenada", por lo que ha instado al Parlamento británico a "cumplir" con la ratificación del pacto negociado.

"Lo importante es que el Parlamento británico cumpla con el resultado del referéndum y dé el Brexit a la gente. Sinceramente, creo que podemos hacer esto con un acuerdo, sigo trabajando para asegurar que el Parlamento pueda adoptar el acuerdo para que podamos salir de manera ordenada", ha declarado May a la prensa en Bruselas.

May ha dicho también que el "retraso" del Brexit es algo que lamenta personalmente, pero se ha mostrado convencida de que servirá para que Westminster "tome una decisión final para cumplir con el resultado del referéndum".

La 'premier' ha recalcado que hace ya casi tres años que los británicos votaron para abandonar la Unión Europea, por lo que cree que "es el momento" de responder a la expectativa. "Una prórroga corta lo permitirá y espero sinceramente que sea con el acuerdo negociado", ha concluido.