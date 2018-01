La UE explora una reunión con la Liga Árabe en febrero para el reinicio de las negociaciones de paz

La Unión Europea está explorando una reunión con los países de la Liga Árabe "probablemente" en febrero para discutir cómo apoyar un marco internacional de apoyo y acompañamiento que permita reiniciar las negociaciones de paz directas entre israelíes y palestinos.

"Seguiremos trabajando para apoyar un marco internacional para acompañar negociaciones directas. Hemos estado implicados con nuestros amigos estadounidenses a través del Cuarteto, ha habido hace unos días una reunión de enviados en los últimos días. Esto es una señal muy positiva", ha defendido la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores de la UE.

Los Veintiocho abordarán durante un almuerzo este lunes con el presidente palestino, Mahmud Abbas, "las maneras en que la UE puede apoyar a reiniciar" negociaciones de paz y "cómo la UE puede aumentar su trabajo en apoyo a la solución de dos estados", ha precisado Mogherini.

No hay acuerdo entre los Veintiocho para reconocer al Estado palestino --como les planteará Abbas-- y discuten ofrecerle iniciar ya las negociaciones de un Acuerdo de Asociación "completo" con la Autoridad Palestina, que sin embargo sólo podría firmarse y entrar en vigor con el futuro Estado palestino, una idea que "no rechaza nadie" aunque la discusión "no está madura" para dar el paso este lunes, según fuentes europeas.

Francia y España, apoyados por otros como Suecia e Irlanda, son partidarios de comenzar a negociar ya un Acuerdo de Asociación "completo" con la Autoridad Palestina como "gesto" a Abbas y para lanzar "un mensaje de confianza en que Palestina va a ser un Estado" tras el polémico reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por Estados Unidos, mientras que otros son "más reticentes" a dar el paso ya el lunes, notablemente Reino Unido, para "no generar expectativas", han explicado a Europa Press varias fuentes diplomáticas. También serían partidarios de esperar países como Alemania y Dinamarca, según otras fuentes diplomáticas.

"Espero que tendremos ocasión de decir a Mahmud Abbas, que queremos pasar, en lo que respecta a las relaciones entre la Unión Europea y Palestina, de un acuerdo interino a un Acuerdo de Asociación y que nos impliquemos desde ahora en un proceso en esta dirección", ha dicho el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, a su llegada a la reunión, insistiendo en la necesidad de llegar a una solución de dos estados por la vía de la negociación.

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ha defendido el acuerdo "sólido" de los Veintiocho a favor de una solución de dos estados y ayudar al mandatario palestino "en la medida en que podamos". "Nosotros sí estaríamos dispuestos a estudiar iniciar las discusiones sobre un posible acuerdo", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado a Abbas "que modere la respuesta" a la decisión de Estados Unidos que los europeos también han "desaprobado" después de que el mandatario palestino haya dado por muertos los Acuerdos de Olso y haya rechazado a Estados Unidos como mediador.

La jefa de la diplomacia europea ha admitido que "claramente hay un problema con Jerusalén" tras la polémica decisión de Estados Unidos de reconocer la Ciudad Santa como capital de Israel. "Esto es un eufemismo muy diplomático", ha remachado.

Sin embargo, ha dejado claro que los países europeos, "todo el mundo árabe" y la ONU "siguen creyendo que la única solución pragmática, realista, para Jerusalén tiene que venir de negociaciones directas y tiene que ser la capital de dos estados".

El ministro de Estado para Europa alemán, Michael Roth, ha admitido que la solución de dos estados "no se ha vuelto más fácil tras los anuncios del presidente estadounidense Trump" y ha considerado "esencial" que la UE hable "con una sola voz" porque "el proceso de paz en Oriente Próximo está en aguas muy difíciles".

"Hablaremos de ello hoy. Lo importante no es tanto la posición del Gobierno federal (sobre el Acuerdo de Asociación completo) sino de que la Unión Europea tenga una posición común", ha remachado, al tiempo que ha defendido dar "una señal de apoyo hoy" en términos financieros a la Autoridad Palestina, pero ello está condicionado a que "todos el mundo se comprometa con una solución política y pacífica y que no contribuya a una mayor tensión", ha dicho Roth.

"No habrá solución, creo, sin implicar también a Estados Unidos", ha avisado el ministro de Exteriores danés, Anders Samuelsen, cuyo homólogo lituano, Linas Linkavicius, también ha insistido en que los americanos deben estar "implicados".

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, ha asegurado que "lo ideal" sería contar con "una iniciativa de paz en común con los americanos pero ha insistido en que "la UE está lista para trabajar en una iniciativa" por su cuenta.

Mogherini ha recalcado que la UE está en discusiones con Estados Unidos, Rusia --también miembro del Cuarteto con la ONU--, así como con israelíes y palestinos y socios árabes, especialmente con Jordania, pero también con Egipto y Arabia Saudí para abordar cómo "ayudar este marco internacional para apoyar el reinicio de las negociaciones".

"Hemos discutido una próxima invitación a los representantes de los ministros de la Liga Árabe, probablemente en el Consejo de Asuntos Exteriores de febrero, para discutir juntos cómo la Liga Árabe y la Unión Europea, pueden apoyar más este proceso", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea.