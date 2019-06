La UE y Jordania avisan a EEUU de que no apoyarán ningún plan que no contemple solución de dos Estados

"La única solución viable y sostenible es la solución de dos Estados para la UE. Este es el marco político. Cualquier apoyo económico deberá caer en este marco político", ha defendido la jefa de la diplomacia europea en rueda de prensa conjunta con el ministro jordano al término de la reunión del Consejo de Asociación entre la UE y Jordania en Luxemburgo.

Ambos han dejado claro que "el apoyo económico no puede sustituir a la solución política", algo que pasa en su opinión por la solución de dos Estados y los parámetros reconocidos por la comunidad internacional, entre ellos, que Jerusalén sea la capital de ambos Estados, israelí y palestino.

"Para nosotros de ninguna manera un plan económico, con independencia de lo importante que sea, puede sustituir una solución política (...). Todos conocemos muy bien cuáles son los parámetros y requiere voluntad política y un entorno internacional y regional favorable a la creación de un Estado palestino, al lado del israelí", ha subrayado Mogherini.

La jefa de la diplomacia europea ha recordado que la Administración de Donald Trump les avanzó "las principales características" de su plan económico para Oriente Próximo y no ha descartado que la Unión participe "probablemente a nivel técnico" en la reunión organizada por Estados Unidos en Bahréin, los próximos 25 y 26 de junio, para dar a conocerlo pero "sin ningún compromiso de apoyarlo o de participar en él".

"Dejamos muy claro a nuestros amigos americanos que no nos implicaremos en apoyar ninguna actividad económica si no está claro el marco político en el que esto puede ocurrir", ha remachado.

También el ministro de Exteriores jordano ha dejado claro que "no hay alternativa a una solución de dos Estados" y ha lamentado que "la falta de horizonte político en los últimos años ha sido extremadamente frustrante y peligroso", dejando claro que "el estatus quo" actual "es insostenible" y que cuanto más tiempo se tarde en resolver el conflicto mayor será el riesgo de erupción de la violencia en la zona.

Tampoco no ha aclarado si Jordania participará o no en la conferencia en Bahréin, pero ha dejado claro que en todo caso no aceptará un plan de Estados Unidos que no contemple la solución de dos Estados, el fin de la ocupación y Jerusalén Este como capital del Estado palestino. "Si tiene elementos positivos que pueden funcionar lo miraremos, si tiene elementos negativos diremos que no", ha remachado, sobre el plan estadounidense.

Más allá del conflicto israelo-palestino, la UE y Jordania también han coincidido en la necesidad de rebajar la tensión en el golfo de Omán tras los ataques a dos petroleros la semana pasada de los que Estados Unidos ha responsabilizado a Irán y de avanzar en una solución pacífica en Siria auspiciada por la ONU.

La UE y Jordania también han firmado un acuerdo en virtud del cual Jordania podrá participar en misiones civiles y militares europeas, el primer acuerdo de estas características que el bloque firma con un país de la región.

El comisario de Política de Vecindad, Johannes Hahn, también ha anunciado que la Unión desembolsará antes del verano un tramo de 100 millones del segundo programa de ayuda macrofinanciera para Jordania tras constatar que ha cumplido las condiciones para ello y que ambas partes discuten un tercer paquete de ayuda, cuyo montante y condiciones todavía no se han cerrado.