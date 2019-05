La UE pide a Alemania "amplitud de miras" para aumentar su rol en la política común europea

"La política alemana (...) prioriza sobre todo el debate nacional", señaló Oettinger. "Faltan carácter reflexivo y amplitud de miras. Domina, sobre todo, la cerrazón", ha lamentado el comisario en declaraciones realizadas a tres semanas de las elecciones al Parlamento Europeo.

El político cristianodemócrata se mostró sorprendido, por ejemplo, de que Alemania no tome cartas en "sesiones decisivas a nivel de la UE", como por ejemplo las que tratan sobre el presupuesto común europeo.

"El acuerdo de coalición de Gobierno en Alemania dice, en pocas palabras: 'Alemania está dispuesta a aportar más al presupuesto europeo para financiar nuevas tareas y llenar por partes el vacío que dejará el 'Brexit'", recuerda Oettinger. "El problema es que esa declaración solo existe en Berlín. No figura en ninguno de los protocolos de las sesiones del Consejo de la UE", ha lamentado.

Ello se ha traducido de manera negativa en los intentos de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en llevar a cabo una reforma estructural de la UE. "Creo que el Gobierno alemán esperó demasiado a dar una respuesta constructiva a Macron", ha opinado.

El comisario alemán afirmó que, en líneas generales, surgen desde Berlín pocos impulsos para la política europea. "El acuerdo de coalición de 2018 (con los socialdemócratas del SPD) lleva sin embargo el título 'Un nuevo punto de partida para Europa'. Y sobre este punto no he visto gran cosa, por no decir nada en absoluto", ha dicho.