Tusk, "más cauto que optimista" mientras los líderes se aferran a sus posiciones para el reparto de cargos

"Últimos contactos sobre los nombramientos, antes del inicio del Consejo Europeo. Ayer era cautelosamente optimista, hoy soy más cauto que optimista", ha escrito Tusk en su perfil de Twitter, en un mensaje difundido poco antes del inicio de la cumbre y tras reunirse en privado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Aunque Macron ha dicho a su llegada que es un "error" interpretar la situación como un choque entre Alemania y Francia, lo cierto es que Merkel mantiene un apoyo sin fisuras al candidato del PPE a presidir la Comisión Europea, el también alemán Manfred Weber, mientras que el mandatario francés pone en duda que sea la persona adecuada.

El Parlamento Europeo reclama que el próximo presidente de la Comisión sea uno de los cabeza de lista de los partidos europeos a las elecciones de mayo --Weber (PPE), Frans Timmermans (S&D) o Margrethe Vestager (ALDE)--, pero los líderes rechazan automatismos y exploran otros perfiles.

Los 'populares' se mantienen firmes respecto a que ese cargo debe ocuparlo su candidato porque son la fuerza más votada en la nueva Eurocámara, pero el resto de grupos les han trasladado este mismo jueves que ninguno lo apoya, lo que coloca la discusión en una situación de bloqueo.

Con el rechazo del resto de familias políticas, la designación de Weber es inviable y supondría, además, desactivar el modelo de los llamados 'Spitzenkandidaten', según diversas fuentes, ya que dejaría fuera al resto de cabeza de lista de los partidos europeos.

Con todo, la familia socialdemócrata, que tiene en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el portugués Antonio Costa a sus negociadores, mantiene sus aspiraciones a situar a Timmermans al frente del Ejecutivo comunitario.

"La persona que tiene que ser elegida es la persona que cuente con mayor apoyo, primero, dentro del Consejo y, en segundo lugar, dentro del PE. En esto estamos ahora trabajando todas las fuerzas políticas y yo lo que espero es que pronto podamos tener ese acuerdo", ha dicho Sánchez a la prensa, antes de subrayar que para España el "mejor" candidato es Timmermans.

"Hacen falta personas que tengan las competencias, que compartan esas ambiciones, que tengan la credibilidad para hacerlo y apoyaré las figuras más fuertes para ello", ha declarado Macron a su llegada al Consejo Europeo.

"No me quiero empeñar en un nombre, porque quiero ayudar a construir de manera constructiva, por eso tampoco me he empeñado en procesos que he visto inadecuados", ha añadido. Además, ha recordado su apuesta por la paridad para que la mitad de los cargos en liza los ocupen mujeres.

El primer ministro de Luxemburgo, el liberal Xavier Bettel, por su parte, también ha apostado por buscar el perfil de un candidato que cuente "con el máximo apoyo". "No nos podemos permitir tener una nueva crisis", ha añadido, para después apuntar que la prioridad debe ser definir las "prioridades" para el próximo Ejecutivo comunitario, antes que designar a quien lo presidirá.

Mientras, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha apuntado el deseo de los países de Visegrado por que se tenga en cuenta en el reparto los intereses de Europa central y queden "protegidos". "Lo que nos importa es cuáles son las opiniones de los candidatos", ha señalado.

Del lado de los 'populares', el primer ministro de Letonia, Krisjnais Karins, ha defendido que Weber es un candidato "muy competente", que tiene mucha experiencia en el plano europeo, aunque ha admitido que, por el momento, hay muchos socios europeos que "solo han encontrado vías para decir no".

Si el acuerdo no fuera posible de aquí al viernes, cuando concluya la cumbre, se da por hecho que el Consejo deberá reunirse de nuevo de manera extraordinaria al menos una vez antes del verano, es decir, a mediados de julio a más tardar.

El calendario con el que trabajan, de hecho, es más estricto y Tusk ha dicho que quiere un paquete que satisfaga a todos antes de que se celebre la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, el próximo 2 de julio en Estrasburgo (Francia). De lo contrario, los eurodiputados podrían verse en la tesitura de elegir a su presidente sin saber quién será la persona que presidirá la Comisión.