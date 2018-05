Tusk cree que no hay "otro futuro" para los países de los Balcanes que la UE

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha afirmado este jueves que no ve "otro futuro" para los países de los Balcanes occidentales que pertenecer en un futuro a la Unión Europea, una opción para lo que en su opinión "no existe alternativa" porque estos países "son una parte integral de Europa".

El polaco ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras la reunión entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y los países de los llamados Balcanes occidentales (Macedonia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Albania y Kosovo).

En el encuentro, ha explicado Tusk, los líderes europeos y sus homólogos de estos países han discutido "cómo mejorar las conexiones humanas, económicas, digitales y de infraestructuras", tanto del bloque comunitario con los Balcanes como dentro de los mismos.

"Voy a ser muy claro. La agenda de conectividad no es ni una alternativa ni un sustituto de la ampliación (de la UE). Es una forma de usar el tiempo entre hoy y mañana de forma más afectiva para que nuestros ciudadanos y empresas no esperen para disfrutar de todos los beneficios de la integración de la UE", ha dicho Tusk.

"Porque no veo otro futuro para los Balcanes occidentales que la UE. No hay otra alternativa, no hay un 'plan B'. Los Balcanes occidentales son una parte integral de Europa y pertenecen a nuestra comunidad", ha añadido el polaco.

La ampliación del bloque comunitario hacia los Balcanes, no obstante, todavía genera dudas entre los Veintiocho, algo de lo que es consciente el presidente del Consejo europeo, y por eso ha pedido centrarse en la "sustancia" en lugar de en fechas concretas.

De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha asistido a la cumbre porque España no reconoce a Kosovo como un Estado independiente. Sin embargo, ha sido el único que no ha participado en la misma a pesar de que Grecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía tampoco reconocen la independencia de este territorio.

"No pretendíamos que hoy quedase todo claro y simple, el escepticismo sobre la ampliación es obvio. No hay dudas de que ve veremos en el futuro principalmente problemas y argumentos (en contra), pero el proceso y la tendencia están claros", ha defendido Tusk.

PERSPECTIVA EUROPEA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES

En cualquier caso, los Veintiocho han rubricado una declaración al término de la cumbre en la que han reafirmado si "apoyo inequívoco" a la perspectiva europea de los países que forman parte de loa Balcanes occidentales.

"Basándose en los avances logrados hasta la fecha, los socios de los Balcanes occidentales han vuelto a manifestar su adhesión a la perspectiva europea como firme opción estratégica y su compromiso de redoblar sus esfuerzos y su ayuda mutua", subraya el texto apoyado por todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Los dirigentes del bloque comunitaria también se han comprometido a organizar una nueva cumbre con los Balcanes occidentales durante el primer semestre de 2020, periodo en el que Croacia ostentará la presidencia de turno de la UE. La última cubre tuvo lugar hace 15 años en Tesalónica (Grecia).