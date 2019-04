Tusk ofrece una prórroga "flexible" de un año que permita a Reino Unido irse antes "si está preparado"

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, cree que la mejor forma de desbloquear la crisis del Brexit es retrasarlo doce meses, con una prórroga "flexible" hasta finales de marzo de 2020, que permita a Reino Unido marcharse antes "si está preparado", han informado fuentes europeas.

Así se lo ha trasladado a los Veintisiete, a través de sus embajadores ante la UE, el mismo día en que la primera ministra, Theresa May, le ha enviado una carta para solicitar un nuevo aplazamiento corto, hasta el 30 de junio, a pesar de que esta opción fue rechazada de plano por sus socios en la última cumbre que celebraron para fijar el nuevo calendario.

"Será flexible en el sentido de que en el momento en que Reino Unido estuviera preparado para salir, podrá irse. Así que si está listo el 30 de junio, se podrá ir el 30 de junio, si está listo el 22 de mayo, se irá el 22 de mayo", ha resumido un alto funcionario europeo la última propuesta de Tusk, que en la jerga comunitaria empiezan a denominar 'flextension'.

Tusk ha llegado a esta conclusión tras una "profunda y larga" reflexión con su equipo el jueves y tras sus contactos con los Estados miembros para preparar la cumbre extraordinaria del próximo miércoles, 10 de abril, por lo que no ha sido discutida aún a Veintisiete y no está claro si será respaldado.

Por ello, en opinión del equipo de Tusk la propuesta es "totalmente compatible" con la 'hoja de ruta' que plantea May en su misiva, en la que pide un nuevo aplazamiento a corto plazo e informa de que Reino Unido se prepara para celebrar elecciones europeas si fuera necesario.

May se aferra a este calendario porque cree que de este modo podrá evitar las elecciones europeas, a pesar de que para la Unión Europea es imperativo que Reino Unido las convoque si no hay garantías de que el 22 de mayo, víspera de que arranquen los comicios, el país habrá dejado el club comunitario.

TUSK VALORA EL DIÁLOGO DE MAY CON LOS LABORISTAS

Para Tusk ha pesado que May haya dado el paso de dialogar con el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, para intentar construir un consenso que ofrezca un apoyo mayoritario en el Parlamento británico a una solución para un Brexit ordenado.

El paso dado para buscar consenso y el compromiso de una "sincera cooperación" futura de May en su carta han hecho que desde la Unión Europea vean con poca preocupación la amenaza del líder de los euroescépticos en el Partido Conservador, Jacob Rees-Mogg, con paralizar la UE si Reino Unido queda "atrapado" con una prórroga larga.

Rees-Mogg ha asegurado que si este es el escenario que se elige, su bloque actuará para poner las cosas "tan difíciles como sea posible" en las negociaciones entre Estados miembro sobre el futuro de Europa.

Tampoco desde la Comisión Europea han querido reaccionar a esta amenaza, porque "ese caballero no es nuestro interlocutor" y, además, la posibilidad de una prórroga no se puede dar por segura puesto que los líderes no se han pronunciado aún, ha dicho un portavoz comunitario.

En cualquier caso, un aplazamiento de doce meses puede dar a Londres tiempo para "repensar su estrategia" sobre el proceso de ruptura, si bien para la UE está claro que el acuerdo de divorcio está cerrado y por tanto no hay opciones de renegociarlo, según recalcan diversas fuentes europeas.

También ha pesado, añaden las partes, la necesidad de dar con una solución que contenga en gran medida la incertidumbre que sigue lastrando los intereses de la UE a largo plazo, incluidos sus empresas y ciudadanos, que reclaman seguridad sobre su futuro.

Con todo, la flexibilidad es una idea del presidente del Consejo sobre la que podrán discutir los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre extraordinaria del próximo miércoles, en donde escucharán también de May los detalles de su petición. El resultado debe contar con el visto bueno del Gobierno británico, pero también la aprobación por unanimidad de los Veintisiete.