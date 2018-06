Tusk pide acelerar el proceso de adhesión a la UE de Montenegro

Esto significa "no solo abrir nuevos capítulos, sino cerrarlos". En este sentido, el polaco ha señalado que el ritmo lo marca Montenegro por lo que ha instado a su presidente a que avance en el refuerzo del Estado de Derecho, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y en materia de libertad de prensa.

Djukanovic ha insistido en la vocación europeísta del país, "prueba de ello son los resultados de las últimas elecciones" en las que fue elegido jefe de Estado. Sin embargo, no tiene poder ejecutivo, por lo que Tusk ha lamentado que los pro europeos no tengan el margen de maniobra suficiente en las instituciones. "Le he animado a asumir el liderazgo para superar esta debilidad estratégica", ha afirmado.

El dirigente montenegrino, por su parte, ha recalcado que sus prioridades son la estabilidad, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y la implantación de la agenda europea, que incluyen todos los "deberes" señalados por Tusk. También ha insistido en la importancia de "la perspectiva europea", ya que "la estabilidad de toda la región está garantizada si seguimos a buen paso en la integración euroatlántica".

El presidente del Consejo cree que el compromiso de Montenegro "está fuera de duda" teniendo en cuenta que el primer viaje oficial de Djukanovic tras ganar las elecciones ha sido a Bruselas. No obstante, le ha pedido también que aplique las recomendaciones hechas por los observadores internacionales tras los comicios para "reforzar la confianza pública en las instituciones y en el resultado electoral".

El presidente de Montenegro ha confirmado su apoyo a la política exterior y de seguridad de la UE y ha afirmado que si Europa quiere ser "competitiva y relevante" debe seguir con el proceso de integración, ya que otros "tratan de implantar sus estrategias y objetivos en la región", en referencia a Rusia, y "eso no beneficia a Europa", ha rematado.