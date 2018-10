Tusk cree que los 27 estarían abiertos a ampliar la transición al Brexit si facilita un acuerdo

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha asegurado este miércoles que cree que los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea estarían abiertos a ampliar más allá de diciembre de 2020 el periodo transitorio hacia una salida ordenada de Reino Unido del bloque comunitario, si esto sirve para facilitar un acuerdo de divorcio.

"Si Reino Unido decide que extenderlo ayudaría a alcanzar un acuerdo, estoy seguro de que los líderes estarían preparados para considerarlo positivamente", ha dicho el polaco en rueda de prensa tras finalizar el segundo día de cumbre de líderes en Bruselas.

No obstante, Tusk ha insistido en que la cuestión de ampliar el periodo de transición no ha sido discutida por los líderes durante la cena de trabajo sobre el estado de las negociaciones del Brexit que tuvo lugar este miércoles, y en la que intervino al comienzo la primera ministra británica, Theresa May.

Asimismo, el presidente de la institución que representa a los Estados miembros ha recordado que fue la misma May quien propuso que el periodo transitorio tras la salida de marzo de 2019 durase alrededor de dos años, y la UE "aceptó unánimemente esta propuesta".

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en la misma rueda de prensa que "probablemente" habrá una prolongación del periodo transitorio para dar más tiempo a la UE y Reino Unido a que cierren un acuerdo comercial en el futuro, algo que ha calificado de "buena idea".

"Es una buena idea. No es la mejor idea que ambos (bandos) hemos tenido pero supone dar más margen para preparar la relación futura (entre Bruselas y Londres) de la mejor manera posible", ha dicho Juncker.

Sobre la adaptación a la relación futura, May ha querido restar importancia esta mañana a la idea de extender "unos meses" más allá de 2020 el periodo transitorio hacia la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea, que en base a las negociaciones del acuerdo de retirada debía durar hasta diciembre de ese año, tras haberse mostrado un día antes "abierta" a considerar esta propuesta en su intervención en la reunión de líderes.