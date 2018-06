Tusk rechaza la propuesta de Trump de invitar de nuevo a Rusia a las reuniones del G7

"Veo mucha especulación sobre un G6+1, un G7-1 o un G7+1. Pero dejemos el G7 como está, es el número de la suerte, al menos en nuestra cultura", ha dicho el polaco en una rueda de prensa en Charlevoix (Canadá), donde tiene lugar la cumbre.

Tusk, además, ha enfatizado que la reacción del portavoz del Kremlim, Dimitri Peskov, ha sido "bastante clara" porque ha aclarado que Moscú está más interesada en otros formatos que no son el G7.

A su lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha recordado que la UE "rechaza" las formas "agresivas" de Rusia y defiende que Moscú "violó el Derecho Internacional" con la anexión de Crimea y su actuación en el este de Ucrania.

La comparecencia de prensa de los dos mandatarios europeos ha tenido lugar minutos antes de que comenzase la reunión del G7, que Tusk espera "de todo menos fácil" a pesar de la "excelente" preparación por parte de las autoridades canadienses. "Es evidente que el presidente americano y el resto del grupo siguen sin estar de acuerdo en comercio, cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán", ha explicado.

"Lo que más me preocupa, sin embargo, es el hecho de que el orden internacional basado en normas está siendo desafiado. Con sorpresa, no por los sospechosos habituales, sino por su principal arquitecto y garante: Estados Unidos", ha lamentado.

El presidente del Consejo europeo ha admitido que no pueden "forzar" que Washington cambie sus posiciones, pero ha garantizado que la UE "tratará de convencer" al presidente Trump de que "acabar con este orden no tienen ningún sentido" porque sólo beneficiará a "aquellos que desean un nuevo orden post-occidental en el que no existan la democracia liberal y los derechos fundamentales".

Preguntado específicamente por la disputa comercial con Estados Unidos, Juncker ha afirmado que explicarán a Trump "con hechos y cifras" que la UE es un aliado", al tiempo que ha enfatizado que el bloque comunitario no negociará con Washigton bajo amenazas.

UNIDAD PESE A LAS DIFERENCIAS

Tusk ha aprovechado la rueda de prensa para reivindicar que "a pesar de todas las diferencias" hay otros muchos temas que todavía unen a los socios del G7. "Es demasiado pronto para que nuestros enemigos o adversarios celebren", ha manifestado.

Entre estas cuestiones, el polaco ha citado la necesidad de completar la desnuclearización de la península coreana, la búsqueda de una solución política a la guerra de Siria, la respuesta a la "posición agresiva" de Rusia o la cooperación para defender las democracias "de las amenazas de actores extranjeros".

"Nuestra unidad en estos asuntos es crucial para Europa y para todo el mundo y todavía creo que prevalecerá la unidad de nuestro grupo. Perseveraremos a pesar de las turbulencias estacionales. No tengo dudas", ha remarcado.

REUNIONES CON CONTE

Tanto Tusk como Juncker han mantenido reuniones bilaterales con el primer ministro italiano Giuseppe Conte antes de la comparecencia de prensa. El polaco ha calificado su encuentro con Conte como "muy prometedor" y se ha mostrado "convencido" de que la posición de los socios euroepos del G7 será "unida" en todos los temas, incluida Rusia.

"No hablo de los detalles, sino de la línea común general", ha dicho Tusk sobre esta última cuestión, para después anunciar se verá con Conte en Roma antes de la cumbre de líderes europeos de finales de mes.

Juncker, por su parte, ha dicho que la reunión con Conte ha sido "muy buena" y ha recordado que ya le invitó a Bruselas para discutir cuestiones como la migración, el presupuesto italiano y el presupuesto comunitario.