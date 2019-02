Tusk y May se reúnen este domingo en Egipto sin perspectiva de acuerdo sobre el Brexit

"No habrá un acuerdo en el desierto en Sharm el Sheij. Esto está claro", han resumido fuentes europeas, descartando así la posibilidad de que la cita en Egipto sirva para desatascar una solución que evite un Brexit abrupto, aprovechando que la mayoría de los líderes de la UE se desplazarán a la ciudad balneario para la cumbre con sus socios de la Liga Árabe, tal y como se ha especulado en los últimos días.

"No queremos, esto una cuestión muy seria, que tiene que preparase muy seriamente", han zanjado las fuentes, confirmando que no se celebrará una sesión entre europeos en Sharm el Sheij para hablar del Brexit. "No habrá una sesión de la UE sobre el Brexit. Esto está muy claro", han subrayado.

Además, no sería posible aunque se quisiera dado que a Sharm El Sheij no acudirán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente galo, Emmanuel Macron, así como sus homólogos de Lituania y Letonia.

"No todos los 28 están ahí. Sólo 24. Incluso aunque quisiéramos no podríamos hacerlo", han explicado, al tiempo que han dejado claro que la cumbre entre la UE y la Liga Árabe, la primera en su historia, tiene "un programa completo" de cuestiones de interés mutuo.

Tusk y May se reunirán el domingo en bilateral a las 16.30 hora local.

La Comisión Europea y Londres han acordado seguir discutiendo opciones para resolver el escollo que supone la salvaguarda para evitar la vuelta a una frontera dura entre Irlanda y el Úlster --la hipotética permanencia de Reino Unido en la unión aduanera-- si las partes no sellan antes un acuerdo alternativo antes de que concluya el periodo de transición tras el Brexit.