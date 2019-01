Mundo

http://www.teinteresa.es/mundo/Tusk-Brexit-renegociacion-Londres-postura_0_2171183190.html

Tusk dice que el acuerdo del Brexit "no está abierto a la renegociación" y pide a Londres que aclare su postura

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha reiterado este miércoles que el Acuerdo de Retirada "no está abierto a la renegociación" y ha dicho no saber "qué quiere Reino Unido", tras reunirse con la primera ministra británica, Theresa May.