Turquía se ofrece a compartir toda la información sobre el asesinato de Jashogi con la comunidad internacional

Gul ha ratificado el informe publicado el jueves por el equipo internacional capitaneado por la ONU para esclarecer este crimen, según el cual Jashogi fue "víctima de un asesinato brutal y premeditado, planificado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí", país al que además acusa de no cooperar en las pesquisas.

Además, ha contado que "el asesinato de Jashogi se intentó encubrir o se intentó inculpar a otros, pero Turquía expuso y reveló todas estas intenciones".

"El hecho de que Arabia Saudí no haya favorecido una investigación y no esté abierto a cooperar impide probablemente que se arroje luz", ha lamentado en declaraciones recogidas por la prensa turca.

En este contexto, el ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ha considerado que la ONU deben lanzar una investigación propia sobre la muerte del periodista saudí.

EN BUSCA DEL CADÁVER

Jahogi desapareció el pasado 2 de octubre en el consulado saduí en Estambul, al que acudió para tramitar la documentación necesaria para casarse. Tras asegurar que el colaborador del 'Washington Post' había salido sano y salvo, el Gobierno de Riad admitió que había sido asesinado por agentes saudíes dentro de la oficina consular.

Las autoridades de Arabia Saudí han detenido y procesado a varias personas por el crimen de Jashogi e insisten en que no había ninguna orden para acabar con la vida del disidente exiliado, desvinculando completamente el asesinato del príncipe heredero, Mohamed bin Salman.

'The New York Times' ha informado este viernes de que un año antes de que de la muerte de Jashogi el príncipe heredero dijo a un asesor que iba a usar "una bala" contra el periodista si no volvía al país y ponía fin a sus críticas contra el Gobierno.

La prometida de Jashogi, Hatice Cengiz, que le esperó durante horas a las puertas del consulado de Estambul, ha implorado este viernes a los asesinos que revelen dónde está el cuerpo. "Es importante para nosotros que se encuentre, que haya un lugar a donde sus seres queridos puedan ir a rezar", ha dicho en una rueda de prensa en la ciudad turca.

Cengiz ha presentado este viernes el libro 'Yamal Jashogi: Su vida, su lucha y sus secretos', escrito por dos periodistas turcos en base a una serie de entrevistas con ella. "No sabía que el mundo era un lugar tan desagradable hasta que me pasó esto", ha declarado, según informa DPA.